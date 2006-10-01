به گزارش خبرنگارمهر، مهلت ثبت نام از نامزدهاي رياست فدراسيون واليبال در پايان وقت اداري امروز پايان يافت و در پايان مدت زمان 10 روزه براي ثبت نام نامزدها تنها دو نفر براي شركت در انتخابات رياست اين فدراسيون ثبت نام كردند .
براساس اين گزارش، محمدرضا داورزني سرپرست فعلي فدراسيون واليبال و بهرام حبيبي نماينده مردم خمين در مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون صنايع تنها نامزدهايي هستند كه براي رياست فدراسيون واليبال با يكديگر رقابت خواهند كرد.
انتخابات فدراسيون واليبال روز 20 مهرماه با تشكيل مجمع عمومي برگزار و رئيس جديد اين فدراسيون براي چهارسال آينده انتخاب خواهد شد.
در پايان فرصت 10 روزه ؛
مهلت ثبت نام نامزدهاي فدراسيون واليبال پايان يافت/ رقابت داورزني و حبيبي براي رياست فدراسيون واليبال
انتخابات فدراسيون واليبال با رقابت تنها دو نماينده براي كسب كرسي رياست اين فدراسيون برگزار خواهد شد.
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