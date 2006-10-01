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۹ مهر ۱۳۸۵، ۱۹:۱۵

در پايان فرصت 10 روزه ؛

مهلت ثبت نام نامزدهاي فدراسيون واليبال پايان يافت/ رقابت داورزني و حبيبي براي رياست فدراسيون واليبال

مهلت ثبت نام نامزدهاي فدراسيون واليبال پايان يافت/ رقابت داورزني و حبيبي براي رياست فدراسيون واليبال

انتخابات فدراسيون واليبال با رقابت تنها دو نماينده براي كسب كرسي رياست اين فدراسيون برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگارمهر، مهلت ثبت نام از نامزدهاي رياست فدراسيون واليبال در پايان وقت اداري امروز پايان يافت و در پايان مدت زمان 10 روزه براي ثبت نام نامزدها تنها دو نفر براي شركت در انتخابات رياست اين فدراسيون ثبت نام كردند .

براساس اين گزارش، محمدرضا داورزني سرپرست فعلي فدراسيون واليبال و بهرام حبيبي نماينده مردم خمين در مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون صنايع تنها نامزدهايي هستند كه براي رياست فدراسيون واليبال با يكديگر رقابت خواهند كرد.

انتخابات فدراسيون واليبال روز 20 مهرماه با تشكيل مجمع عمومي برگزار و رئيس جديد اين فدراسيون براي چهارسال آينده انتخاب خواهد شد.  
کد مطلب 388192

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