مهلت ثبت نام نامزدهاي فدراسيون واليبال پايان يافت/ رقابت داورزني و حبيبي براي رياست فدراسيون واليبال

به گزارش خبرنگارمهر، مهلت ثبت نام از نامزدهاي رياست فدراسيون واليبال در پايان وقت اداري امروز پايان يافت و در پايان مدت زمان 10 روزه براي ثبت نام نامزدها تنها دو نفر براي شركت در انتخابات رياست اين فدراسيون ثبت نام كردند .



براساس اين گزارش، محمدرضا داورزني سرپرست فعلي فدراسيون واليبال و بهرام حبيبي نماينده مردم خمين در مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون صنايع تنها نامزدهايي هستند كه براي رياست فدراسيون واليبال با يكديگر رقابت خواهند كرد.



انتخابات فدراسيون واليبال روز 20 مهرماه با تشكيل مجمع عمومي برگزار و رئيس جديد اين فدراسيون براي چهارسال آينده انتخاب خواهد شد.

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