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۳۰ دی ۱۳۹۵، ۲۱:۴۱

جهت همدردی با کشته‌شدگان؛

جشنواره زمستانی سرعین به دلیل حادثه تلخ ساختمان پلاسکو لغو شد

جشنواره زمستانی سرعین به دلیل حادثه تلخ ساختمان پلاسکو لغو شد

سرعین - فرماندار سرعین از لغو جشنواره زمستانی سرعین که همه‌ساله در این شهرستان گردشگری برگزار می‌شود، به منظور همدردی با کشته شدگان حادثه ساختمان تجاری پلاسکو خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عاطف ناصری شامگاه پنج‌شنبه در حاشیه جلسه اضطراری جشنواره زمستانی سرعین به خبرنگار مهر گفت: به دلیل وقوع حادثه در ساختمان تجاری پلاسکو و کشته شدن تنی چند از هموطنانمان این جشنواره لغو شد.

وی افزود: بیش از یک ماه است که جهت برگزاری این جشنواره برنامه‌ریزی می‌شود و قرار بود جشنواره فردا در روز اول بهمن ما برگزار شود که با وقوع حادثه در ساختمان پلاسکو از برگزاری آن خودداری کردیم.

فرماندار سرعین با ابراز تأسف از درگذشت تعدادی از هموطنان در این حادثه تأکید کرد: به احترام این از دست رفتگان جشنواره به هفته آینده موکول شده است.

کد مطلب 3881929
محمد میرزایی ناطق

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