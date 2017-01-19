۸۴ مصدوم مداوا شدند/ هنوز به قسمتهای زیرین ساختمان دسترسی نداریم

پیرحسین کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی حادثه ساختمان پلاسکو، ۸۴ مصدوم شدند که از این تعداد ۵۱ نفر سرپایی مداوا شدند، ۳۳ نفر به بیمارستان منتقل شدند و هم اکنون ۱۰ نفر در بیمارستان بستری هستند.

وی افزود: عملیات امداد همچنان ادامه دارد و در این عملیات از سگهای زنده یاب هم استفاده شده است.

وی با بیان اینکه همچنان دود در محل حادثه مشاهده می شود گفت: این نشان دهنده وجود آتش یا ظرفیت بروز مجدد آتش است.

کولیوند عنوان کرد: نیروهای امداد هنوز به طبقات زیرین دسترسی پیدا نکرده اند ولی در تلاش برای دسترسی به طبقات زیرین و نجات گرفتار شدگان حادثه است.

وی گفت: تاکنون سه نفر از زیر آوار بیرون آورده شده اند. و عملیات آوار برداری در نهایت دقت در حال انجام است.