محمد فاتحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مشکلات شبکه آب شرب روستاهای حسین آباد یزد و چاه مدرسی در جلسات مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت تصمیم به بازسازی شبکه آبرسانی این روستاها گرفته شد.

وی بیان کرد: بازسازی شبکه آبرسانی این روستاها به طول ۷۵۰ متر، اکنون در اولویت برنامه های آبفار قرار گرفته است.

فاتحی عنوان کرد: شبکه آبرسانی روستای حسین آباد و چاه مدرسی ۸۲۴ مشترک دارد و ۲۹۵ خانوار با جمعیتی بالغ بر هزار و ۱۹۷ نفر را زیر پوشش قرار می دهد.

وی همچنین از آغاز عملیات بازسازی شبکه توزیع آب در مهردشت و روستاهای بخش بهمن خبر داد و گفت: با عقد قراردادی به مبلغ دو میلیارد ریال، عملیات بازسازی شبکه های فرسوده در مهردشت و روستاهای بخش بهمن شروع شده است.

فاتحی افزود: فاز اول عملیات بازسازی شبکه توزیع مهردشت و روستاهای بخش بهمن طی سه ماه انجام خواهد پذیرفت و علاوه بر آن نسبت به توسعه شبکه در دو منطقه شهرک محله اردی و شهرک جدید روستای بداف اقدام می شود.

وی یادآور شد: در این منطقه ۱۶ روستا وجود دارد که ۷ هزار مشترک در این روستاها زیر پوشش امور آب و فاضلاب شهرستان ابرکوه قرار دارند.