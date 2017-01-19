به گزارش خبرنگار مهر، زهرا احمدی پور عصر پنجشنبه در نشست با انجمن های مردم نهاد مرتبط با حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: گاهی اوقات در برنامه ریزی ها نقش سمن ها نادیده گرفته می شود در حالی که سمن ها در زمان سیاست گذاری می توانند بسیار در حال مشکلات و ارایه راهکار کمک کنند .

وی افزود: خوشبختانه در سال های اخیر سمن ها جایگاه خود را در کشور پیدا کرده اند و سازمان مردم نهاد دارد به جایگاه و شأن واقعی خود دست پیدا می کند .

احمدی پور بیان داشت: خوشبختانه دولت یازدهم رویکردش نه تنها همراهی با سمن ها است، بلکه واگذاری بخشی از کارهای مهم را به آنها واگذار کرده که به خوبی هم از عهده کار بر آمده اند.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: تکلیف همه دستگاه های اجرایی است که از این ظرفیت ها برای بهبود و پیشرفت کارها و برنامه ها استفاده کنند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور خاطرنشان ساخت: وجود سمن ها در کنار دولت یک ضرورت به شمار می رود نه اینکه جایگاه تشریفاتی داشته باشد بلکه یک ضرورت انکار ناپذیر است، به دلیل اینکه اگر دولت در مرحله اجرا تنها بماند نمی تواند به اهداف خود دست پیدا کند، این جا است که اهمیت نقش سمن ها مشخص می شود.

وی تصریح کرد: معتقدم دیده بان های اصلی ما در جامعه سمن ها هستند چراکه قبل از اینکه من به عنوان یک مدیر متوجه بشوم چه اتفاقاتی در حال انجام است، سمن ها متوجه می شوند، چون همه جا دلسوزانه حضور دارند و با حساسیت بالا مسایل را پیگیری می کنند.

احمدی پور گفت: من فکر می کنم ما به عنوان دولت، حتی در برخی موارد عقب تر از سمن ها حرکت می کنیم و این پویایی سمن ها را می رساند و اینکه بودنشان می تواند به حل بسیاری از مسایل کمک کند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در بخش دیگر سخنان خود گفت: سال ۲۰۱۷ سال گردشگری پایدار است. اگر تمامی اقدامات کنونی این حوزه را در کشور تجمیع کنیم جوابگوی تبدیل شدن ایران به یک کشور مقصد گردشگری نیست، به همین دلیل استان ها باید به میدان بیایند و کمک دهند تا بتوانیم از مجموع ظرفیت های استان ها به منظور رونق گردشگری کشور بهره گیری کنیم.

احمدی پور تصریح کرد: در حوزه صنایع دستی به طور جدی کارها را در سازمان میراث فرهنگی پیگیر هستیم و معتقدیم این نگاه در فرهنگ مردم مبنی بر اینکه صنایع دستی یک کالای لوکس است باید تغییر کند .

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور خاطرنشان کرد: مصوبه ای را شورای عالی میراث فرهنگی دارد و آن هم اینکه در تمامی بانک ها و دستگاه های دولتی هدایا باید صنایع دستی باشد و ذائقه مردم را به سمتی ببریم که هدیه گیرنده از دریافت یک کار صنایع دستی وطنی خرسند شود.

وی اظهار داشت: صنایع دستی باید بازار فروش پیدا کند چراکه اگر به بازار فروش نرسد، در حد یک هنر باقی می ماند و نمی تواند آورده ای برای خانواده ایجاد کند بنابراین اشتغال پایدار هم در این حوزه اتفاق نخواهد افتاد.

احمدی پور در پایان تاکید کرد: ایجاد و تقویت زنجیره تولید صنایع دستی را در استان ها باید به طور جدی پیگیری کرد و سمن ها می توانند در این زمینه کمک های موثری داشته باشند.