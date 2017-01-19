به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان یزد، فیلم داستانی «سیاه سفید» به کارگردانی رضا صفدرخان به بخش مسابقه شش جشنواره‌ بین‌المللی همچون جشنواره فیلم کوتاه «اسپانیا»، «آلمان»، «فرانسه»، «ایتالیا»، «لیتوانی» و «سوئیس» راه یافت.

این فیلم به نویسندگی فریبا الهی‌فرد و تهیه‌کنندگی هادی محمودی، محصول حوزه هنری یزد است که تابستان امسال در شهرستان اردکان تولید شد.

اکثر عوامل این فیلم دارای ژانر اجتماعی بومی هستند و این فیلم به مدت شش دقیقه و ۳۰ ثانیه تولید شده و به موضوع دهک‌های پایین جامعه اشاره دارد.

زهرا رشیدنسب، فاطمه شاکر، آتنا سمیعی و جواد شاکر در این اثر به ایفای نقش پرداخته‌اند.

تصویربرداری و صدابرداری این فیلم به ترتیب بر عهده امیر حاجی‌ده‌آبادی و حمید زیباکلام بوده، میثم پورآقاکوچک صداگذاری و تدوین آن را انجام داده و سید احمد میرجعفری مدیر فنی و تدارکات را بر عهده داشته است.

این فیلم پاییز امسال با حضور امام جمعه اردکان، مدیر کل صدا و سیمای مرکز یزد و جمعی از مسئولان و هنرمندان در سینما هنر این شهر به نمایش در آمد و از طرف صدا و سیما، حوزه هنری یزد و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از عوامل آن تقدیر شد.

فیلم‌های داستانی «ابدی»، «احساس»، «داد»، «رضا»»، «نقاشی» و مستندهای «سبک‌بالان عاشق»، «کیمیاگران شهر خورشید»، «صرط» و «تو هم هستی» از دیگر ساخته‌های این فیلمساز است که تاکنون فیلم‌های «ابدی» و «احساس» به ترتیب از شبکه‌های قرآن و تابان پخش شده است.