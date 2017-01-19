داعش ۱۲ شهروند سوری را در تدمر اعدام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری رأی الیوم، دیده بان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن قرار دارد، افزود: عناصر داعش دستکم ۱۲ شهروند سوری را در مقابل یکی از موزه های شهر تدمر و ۴ نفر از معارضان مسلح را اعدام کردند.

در دیر الزور واقع در شرق سوریه نیز تروریست های داعش به مجتمع های مسکونی دانشگاهی حمله کردند و حمله های انتحاری در اطراف فرودگاه نظامی دیر الزور ادامه پیدا کرد.

همچنین جنگنده های سوریه و روسیه مواضع گروه تروریستی داعش را در مناطق المعامل، تله التامین، المقابر و تله بروک در جنوب غرب دیر الزور را هدف قرار دادند.

از سوی دیگر منابع سوری از توافق آتش بس در وادی بردی با نظارت سازمان ملل خبر دادند.

طبق اعلام شبکه اسکای نیوز عربی، بر اساس این توافق، آتش بس در منطقه وادی بردی اجرا می شود و افراد مسلحی که خواستار باقی ماندن در منطقه هستند، سلاح خود را تحویل و تروریست هایی که حاضر به تسلیم شدن، نیستند به استان ادلب در شمال غرب سوریه منتقل می شوند.

هنوز منابع رسمی سوریه این خبر را تایید نکرده اند.

منطقه وادی بردی از ۱۴ روستا تشکیل شده است که ۹ روستای آن در کنترل گروه های مسلح قرار دارد و اکثر آن ها نیز عناصر «جبهه النصره» و گروه موسوم به «جیش الاسلام» هستند. ارتش سوریه بر ارتفاعات و بلندی های «ضهره النحیله» که بر روستاهای کفر العوامید، البرهلیا، کفرزیت والحسینیه در منطقه وادی بردی مشرف است،‌ مسلط هستند و کنترل آن را در اختیار دارند.