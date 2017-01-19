دستورویژه دادستان کل برای تشکیل پرونده قضایی حادثه پلاسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، دادستان کل کشور در پی حادثه دردناک آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو

دستور ویژه ای به دادستان تهران صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر جعفری دولت آبادی

دادستان عمومی و انقلاب تهران

حادثه­‌ دردناک آتش ­‌سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو که موجب شهادت و مجروح شدن تعدادی از آتش نشانان فداکار و متعهد کشورمان شده است، مایه تاسف و تاثر گردید.

مقتضی است در اسرع وقت با تشکیل پرونده قضایی، علل این حادثه بررسی و به دادستانی کل کشور گزارش شود.

اینجانب با عرض تسلیت به خانواده‌های شهدای آتش نشان، برای خانواده آنها آرزوی صبر و برای آسیب‌دیدگان شفای عاجل را مسئلت دارم.