دستورویژه دادستان کل برای تشکیل پرونده قضایی حادثه پلاسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، دادستان کل کشور در پی حادثه دردناک آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو
دستور ویژه ای به دادستان تهران صادر کرد.
متن پیام به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر جعفری دولت آبادی
دادستان عمومی و انقلاب تهران
حادثه دردناک آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو که موجب شهادت و مجروح شدن تعدادی از آتش نشانان فداکار و متعهد کشورمان شده است، مایه تاسف و تاثر گردید.
مقتضی است در اسرع وقت با تشکیل پرونده قضایی، علل این حادثه بررسی و به دادستانی کل کشور گزارش شود.
اینجانب با عرض تسلیت به خانوادههای شهدای آتش نشان، برای خانواده آنها آرزوی صبر و برای آسیبدیدگان شفای عاجل را مسئلت دارم.
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