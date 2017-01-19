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۳۰ دی ۱۳۹۵، ۲۳:۰۵

دستورویژه دادستان کل برای تشکیل پرونده قضایی حادثه پلاسکو

دستورویژه دادستان کل برای تشکیل پرونده قضایی حادثه پلاسکو

دادستان کل کشور در پی حادثه دردناک آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو دستور ویژه ای به دادستان تهران صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، دادستان کل کشور در پی حادثه دردناک آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو 
دستور ویژه ای به دادستان تهران صادر کرد. 

متن پیام به شرح زیر است: 
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر جعفری دولت آبادی
دادستان عمومی و انقلاب تهران

حادثه­‌ دردناک آتش ­‌سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو که موجب شهادت و مجروح شدن تعدادی از آتش نشانان فداکار و متعهد کشورمان شده است، مایه تاسف و تاثر گردید.

مقتضی است در اسرع وقت با تشکیل  پرونده قضایی، علل این حادثه  بررسی و به دادستانی کل کشور گزارش شود. 

اینجانب با عرض تسلیت به خانواده‌های شهدای آتش نشان، برای خانواده آنها آرزوی صبر و برای آسیب‌دیدگان شفای عاجل را مسئلت دارم.

کد مطلب 3881969

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