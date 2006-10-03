آمريكا با تحريم ايران مي خواهد مانع برتري طلبي خود را بردارد / آمريكا حامي رژيمهاي بد سابقه در زمينه حقوق بشر است

در پي تصويب تمديد قانون تحريم ايران (و كشورهايي كه در مسئله برنامه هسته اي صلح آميز ايران با اين كشور همكاري مي كنند)، در مجلس نمايندگان و سناي آمريكا، شنبه 8 مهرماه جرج بوش رئيس جمهوري اين كشور نيز اين قانون را تمديد كرد.

در نسخه جديد اين سند، كمپاني هاي خارجي كه تسليحات معمولي نوين شده را به ايران عرضه مي كنند، نيز مشمول تحريم مي شوند. در مقدمه اين قانون كه "حمايت از آزادي در ايران" ناميده مي شود، ادعا شده كه هدف از آن "فراخواندن ايران به پاسخگويي به خاطر رفتار تهديدآميز خود و حمايت از روي آوردن به دموكراسي در ايران است".

همچنين سند ياد شده قانون "تحريم عليه ايران و ليبي" را كه در سال 1996 تصويب شده و مدت اعتبار آن روز 29 سپتامبر سال جاري به پايان رسيد، تا تاريخ 31 دسامبر 2011 تمديد مي كند.

در اين سند، ماده اي جداگانه مربوط به "عقيده مجلس سناي آمريكا" در اين باره وارد شده است كه آمريكا بايد از تحقق توافقنامه هاي همكاري در زمينه فناوري صلح آميز انرژي اتمي "با دولت هر كشوري كه به برنامه هسته اي ايران مساعدت مي كند و يا تسليحات معمولي و موشك هاي نوين سازي شده به ايران مي دهد"، خودداري كند.

گمانه زني هاي زيادي درباره ميزان موفقيت آن وجود دارد، در اين باره بخش بين الملل خبرگزاري مهر گفتگوي را با "استيفن زونس" (Stephen zones) استاد دانشگاه سن فرانسيسكو در كاليفرنيا صورت داده است.

زونس در باره ماهيت و احتمال موفقيت آن مي گويد: تحريمهاي گسترده اي از سوي آمريكا عليه ايران وجود دارد و بعيد است كه اين تدابير اضافي كه اخيراً از سوي كنگره مطرح شده، بتواند تغييراتي ايجاد كند.

همچنين به عقيده وي ايران روابط تجاري عادي با بسياري از كشورها دارد و طرحهاي يك جانبه تاثيري خيلي منفي بر ايران نخواهد داشت.

اين استاد دانشگاه سن فرانسيسكو با انتقاد از سياست دوگانه آمريكا در منطقه خاورميانه گفت : آمريكا خود در خاورميانه داراي سياست دوگانه است، واشنگتن از حاكماني در اين منطقه حمايت مي كند كه به لحاظ سوابق حقوق بشري بسيار بدتر هستند و در حال حاضر نيز داراي تسليحات هسته اي مي باشند.

به گزارش مهر، گرچه بسياري از تحليلگران بر اين عقيده هستند كه تلاش نمايندگان وابسته به لابي اسرائيل در تصويب اين لايحه محسوس بود و سبب ستايش اين لابي نيز شد، اما اين استاد دانشگاه با اذعان به نقش مهم لابي اسرائيل در كنگره آمريكا اظهارداشت : حمايت لابي اسرائيل از قطعنامه تمديد و تشديد تحريمها عليه ايران يكي از عوامل تصويب اين لايحه بود، اما احتمالاً مهمترين عامل نيست.

وي ابراز عقيده كرد : آمريكا در صدد است تا هژموني خود را در منطقه بگستراند و ايران به عنوان مانعي براي اين برتري طلبي تلقي مي شود و به اين دليل است كه آمريكا مي خواهد در منطقه ايراني ضعيف يا يك حكومت جايگزين براي آن داشته باشد.

زونس مي گويد: آمريكا حتي پيش از آنكه اسرائيل به وجود آيد در منطقه خليج فارس داراي منافع اقتصادي و استراتژيك بود بنابراين، لابي اسرائيل به عنوان متحدي براي دولت بوش در فشار براي اعمال اين تدابير است، اما تحريك كننده و عامل اصلي براي اين كار نبود.