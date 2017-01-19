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۳۰ دی ۱۳۹۵، ۲۳:۵۴

رقابتهای بین المللی جام تختی - مشهد؛

تیم‎های راه یافته به نیمه نهایی کشتی فرنگی مشخص شدند

تیم‎های راه یافته به نیمه نهایی کشتی فرنگی مشخص شدند

نتایج مسابقات مقدماتی کشتی فرنگی جام تختی با معرفی تیم های صدرنشین گروه های چهارگانه مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و هفتمین دوره رقابت های بین المللی کشتی جام جهان پهلوان تختی در سه رشته آزاد، فرنگی و پهلوانی به صورت تیم به تیم روزهای ۳۰ دی و اول بهمن ماه شهر مشهد برگزار می شود.

بر این اساس مسابقات مقدماتی رقابت های کشتی فرنگی برگزار شد و رده بندی تیم های برتر هر گروه به شرح زیر است:

گروه Aـ : ۱- ایران الف ۲- بلغارستان ۳- ایران توسعه

گروه Bـ : ۱- ایران ب ۲- اوکراین ۳- جوانان ایران

گروه Cـ : ۱- گرجستان ۲- خراسان رضوی ۳- عراق

گروه Dـ : ۱- ترکیه ۲- ارمنستان ۳- ازبکستان

بدین ترتیب دیدارهای نیمه نهایی تیم های سرگروه برای حضور در دیدار فینال بین تیم های ایران الف و ایران ب و تیم های گرجستان و ترکیه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3881983

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