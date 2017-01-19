به گزارش خبرنگار مهر، سی و هفتمین دوره رقابت های بین المللی کشتی جام جهان پهلوان تختی در سه رشته آزاد، فرنگی و پهلوانی به صورت تیم به تیم روزهای ۳۰ دی و اول بهمن ماه شهر مشهد برگزار می شود.

بر این اساس مسابقات مقدماتی رقابت های کشتی فرنگی برگزار شد و رده بندی تیم های برتر هر گروه به شرح زیر است:

گروه Aـ : ۱- ایران الف ۲- بلغارستان ۳- ایران توسعه

گروه Bـ : ۱- ایران ب ۲- اوکراین ۳- جوانان ایران

گروه Cـ : ۱- گرجستان ۲- خراسان رضوی ۳- عراق

گروه Dـ : ۱- ترکیه ۲- ارمنستان ۳- ازبکستان

بدین ترتیب دیدارهای نیمه نهایی تیم های سرگروه برای حضور در دیدار فینال بین تیم های ایران الف و ایران ب و تیم های گرجستان و ترکیه برگزار خواهد شد.