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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱:۱۲

هفته نوزدهم لالیگا؛

بارسلونا مقتدرانه در خانه ایبار پیروز شد/خودنمایی دوباره مثلث MSN

بارسلونا مقتدرانه در خانه ایبار پیروز شد/خودنمایی دوباره مثلث MSN

تیم فوتبال بارسلونا یکشنبه شب در جدال خارج از خانه با در خشش مثلث MSN مقابل ایبار پیروز شد اما از رده سوم جدول رده بندی لالیگا تکان نخورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا یکشنبه شب در ادامه هفته نوزدهم رقابتهای لالیگای اسپانیا در خانه ایبار به میدان رفت و این تیم را با حساب ۴ بر صفر شکست داد.

در نیمه نخست این بازی تیم بارسلونا با یک گل از میزبان خود پیش افتاد. دنیس سوارز که در دقیقه ۱۰ بعد از مصدومیت شدید بوسکتس به میدان رفته بود در دقیقه ۳۱ موفق به گلزنی شد.

در نیمه دوم بارسلونا ضد حملات سریع را در دستور کار قرار داد و دو بار دیگر به گل رسید. لیونل مسی در دقیقه ۵۰ بعد از یک و دو با سوارز گلزنی کرد و در دقیقه ۶۸ نیز لوئیس سوارز روی یک حرکت فردی و توپ ربایی از مدافع ایبار دروازه این تیم را گشود.

در حالی که بازی از دقیقه ۹۰ هم گذشته بود نیمار در دقیقه ۹۱ گل چهارم تیم بارسلونا را به ثمر رساند تا مثلث تهاجمی MSN در یک دیدار دیگر خودنمایی کند و موفق به گلزنی شود.

شاگردان انریکه با این برد ۴۱ امتیازی شدند و در رده جدول باقی ماندند. سویا که روز یکشنبه در زمین اوساسونا ۴ بر ۳ پیروز شده بود با ۴۲ امتیاز در مکان دوم جدول ایستاده است.

تیم رئال مادرید با وجود یک بازی کمتر ۴۳ امتیازی است و در صدر جدول به سر می برد.

کد مطلب 3882004

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