ایران الف و گرجستان به فینال کشتی فرنگی رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، سی و هفتمین دوره رقابت های بین المللی کشتی جام جهان پهلوان تختی در سه رشته آزاد، فرنگی و پهلوانی به صورت تیم به تیم از صبح دیروز در سالن شهید بهشتی شهر مشهد آغاز شده و امشب (جمعه) با مشخص شدن تیم های برتر به پایان می رسد.

در رقابت های نیمه نهایی مسابقات کشتی فرنگی تیم ایران الف با نتیجه ۶ بر ۲ از سد تیم ایران ب گذشت و تیم گرجستان نیز با همین نتیجه تیم ترکیه را شکست داد.

بدین ترتیب طبق برنامه مسابقات رقابت فینال بین دو تیم ایران الف و گرجستان ساعت ۱۱ امروز برگزار می شود.