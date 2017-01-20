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۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۳۵

رقابتهای بین المللی جام تختی - مشهد؛

ایران الف و گرجستان به فینال کشتی فرنگی رسیدند

ایران الف و گرجستان به فینال کشتی فرنگی رسیدند

تیم های ایران الف و گرجستان به دیدار فینال رقابت های کشتی فرنگی جام تختی راه یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و هفتمین دوره رقابت های بین المللی کشتی جام جهان پهلوان تختی در سه رشته آزاد، فرنگی و پهلوانی به صورت تیم به تیم از صبح دیروز در سالن شهید بهشتی شهر مشهد آغاز شده و امشب (جمعه) با مشخص شدن تیم های برتر به پایان می رسد.

در رقابت های نیمه نهایی مسابقات کشتی فرنگی تیم ایران الف با نتیجه ۶ بر ۲ از سد تیم ایران ب گذشت و تیم گرجستان نیز با همین نتیجه تیم ترکیه را شکست داد.

بدین ترتیب طبق برنامه مسابقات رقابت فینال بین دو تیم ایران الف و گرجستان ساعت ۱۱ امروز برگزار می شود.

کد مطلب 3882081

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