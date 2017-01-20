تحت زعامت مرجعیت و ولایت فقیه از اسلام اصیل صیانت کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی؛ حجت‌الاسلام‌سید هاشم الحیدری، عالم برجسته و سرشناس عراقی در جمع پرشور هزاران زائر و مجاور بارگاه منور رضوی که برای بزرگداشت شهدای مظلوم بحرین در رواق امام خمینی(ره) گرد هم آمده بودند، گفت: امروز جانفشانی و ایثارگری رزمندگان و نیروهای مقاومت، داعش و گروه های تکفیری و تروریستی را زمین گیر و مستاصل کرده است.

وی تصریح کرد: در جبهه مقاومت افرادی همچون سید حسن نصرالله، سردار قاسم سلیمانی و سید عبدالمالک الحوثی وجود دارند که تحت رهبری ولی امر مسلمین جهان، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای برای احقاق حق و ستاندن حق مظلومان آماده اند و با الهام از مکتب عاشورا و نهضت حسینی جان خود را بر کف دست گرفته اند تا امنیت و آرامش به منطقه بازگردانده شود.

این رهبر حزب الله و مقاومت اسلامی عراق با اشاره به توفیقاتی که در آزادسازی حلب صورت گرفت، اظهار داشت: نیروهای تکفیری و تروریستی با خفت و خواری مجبور به ترک شهر حلب و حومه آن شدند و باردیگر وعده نصرت الهی به وقوع پیوست.

سید هاشم الحیدری ادامه داد: ما حسینی هستیم و در اربعین امسال، جهان شاهد حضور ده‌ها میلیونی شیعیان و عاشقان امام حسین(ع) از سراسر جهان بود. همگی براین باور هستیم که امروز تحت زعامت مرجعیت و ولایت فقیه با جهاد و در دست گرفتن سلاح، در کنار گریه و عزاداری برای اهل بیت(ع) می توانیم از فرهنگ اسلامی و اسلام اصیل صیانت کنیم.

وی اظهار کرد: در مقابل ما داعش است که توسط یزید زمان هدایت می‌شود و صحنه‌گردان اصلی این جنایات و اقدمات وقیحانه شیطان بزرگ آمریکاست.

این رهبر برجسته مقاومت با بیان اینکه ایران دارای تأثیر دینی و سیاسی بالایی در منطقه و جهان است،اذعان داشت: هیچ کس نمی‌تواند منکر نفوذ و حضور ایران در جبهه مقاومت شود و همه ما در کنار این ام القرای جهان اسلام خواهیم ماند زیرا به تعبیر امام راحل(ره) حفظ جمهوری اسلامی که قلب تپنده کشورهای مسلمان است از اوجب واجبات است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدامات ظالمانه رژیم های آل سعود و آل خلیفه در بحرین و یمن گفت: مردم بحرین بدون سلاح و در اوج مظلومیت مورد حمله های وحشیانه رژیم های مزدور منطقه قرار گرفته اند و بدون سلاح در حال مبارزه هستند.

وی گفت: صبر و تحمل شیعیان و مسلمانان منصف و آزادیخواده منطقه لبریز شده و اگر این روند موشکباران و اختناق ادامه پیدا کند، به یاری آنان خواهند شتافت و دیری نخواهد پایید که اثری از آل سعود و آل خلیفه نخواهد ماند.

این روحانی حامی مقاومت در پایان سخنانش گفت: ما با تاسی و پیروی از مکتب عاشورا و تقدیم هزاران شهید و جانباز به جهانیان اثبات کرده ایم که برای حفظ اسلام و احقاق حق مظلوم که امروز نماد آن آیت الله شیخ عیسی قاسم است از مواضع و آرمان هایمان کوتاه نخواهیم آمد.

شایان ذکر است، پس از سخنان حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سید هاشم الحیدری، با حضور زائران و مجاوران حرم نورانی امام رضا(ع) مراسم دعای روحبخش کمیل به یادبود شهدای شهدای بیداری اسلامی در رواق امام خمینی(ره) توسط حاج عباس حیدرزاده، مداح و ذاکر اهل بیت(ع) قرائت شد.