رمز حلقه های افسانه ای در مراتع آفریقا و استرالیا کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس اینسایدر، در چمنزارهای صحرای نامیب در آفریقا پدیده شگفت انگیزی وجود دارد. در این صحرا در مناطقی دایره شکل به نام «حلقه های افسانه ای» هیچ گیاهی نمی روید که افسانه های زیادی مانند برخورد نفس اژدها به آن یا وجود نیروهای فضایی درباره آن وجود داشت.

اکنون محققان دانشگاه پرینستون دلیلی برای این پدیده عجیب ارائه کرده اند.

آنها به وسیله شبیه سازی کامپیوتری به این نتیجه رسیده اند که عواملی متعددی مانند رقابت گیاهان برای دسترسی به منابع محدود آب و وجود لانه های موریانه ها در ایجاد این لکه های خشک نقش داشته اند.

کورینا تارنیتا مولف این تحقیق می گوید: این لکه ها که به شکل دایره هستند، احتمالا نتیجه تلاش موریانه ها برای دستیابی به هوا در لانه های خود است. از سوی دیگر ریشه های مربوط به گیاهان موجود بین لکه ها نیز نشاندهنده وجود سیستم نظم یافته گیاهان برای دستیابی به منابع آبی است.

قطر این لکه های خشک دایره ای شکل ۳۵ سانتی متر تا دو متر تخمین زده می شود.