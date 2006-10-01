فلسطين در مدار تشكيل دولت وحدت ملي تا تلاش هدفمند براي سرنگوني دولت حماس

- تنبيه مردم فلسطين به خاطر انتخاب دمكراتيك :

در پي پيروزي چشمگير جنبش مقاومت اسلامي فلسطين "حماس" در 25 ژانويه گذشته(5 بهمن 84) صحنه فلسطين وارد دور تازه اي از تحولات شگرف سياسي شد كه در سطح داخلي و خارجي آثار و پيامدهاي زيادي برجاي گذاشته است.

جنبش حماس با كسب بيشترآراي مردم درانتخابات مجلس قانونگذاري فلسطين پيروزو دولت منتخب فلسطين برخاسته از انتخابات دموكراتيك را تشكيل داد و اين كار سبب كمرنگ شدن حضور چندين ساله جنبش فتح شد كه دولت و اكثريت پارلماني را تا پيش از آن دست داشت.

قرارداشتن نهاد تشكيلات خودگردان فلسطين دردست جنبش فتح به رياست ابومازن و قرارگرفتن دولت دردست حماس سبب بروز برخي اختلافات بين دو نهاد با توجه به ديدگاه سياسي مختلف آنها شد.

با وجود اينكه حماس در انتخابات ياد شده براساس آراي دموكراتيك مردم فلسطين روي كار آمد، اما جهان غرب و به ويژه آمريكا اين نتايج را برنتابيدند و براي تحت فشار قرار دادن حماس، اقدام به تحريم مالي دولت فلسطين كردند تا اين جنبش به خواسته هاي آنها كه همان خواسته هاي اسرائيل است، پاسخ دهد و اين رژيم نامشروع را به رسميت بشناسد، و به زعم آنها از خشونت دست بردارد و توافقنامه هاي امضا شده در گذشته بين تشكيلات خودگردان با اسرائيل را بپذيرد.

حماس پيش از پيروزي در انتخابات اخير خواستار تشكيل دولتي ائتلافي متشكل از نمايندگان گروهها و طيف هاي سياسي مختلف فلسطين شد كه با وجود همه رايزني ها تنها برخي جنبش هاي فلسطيني در آن مشاركت كردند، اما دومين جريان سياسي فلسطين يعني فتح از حضور در دولت حماس سرباز زد.

دولت حماس با تشكيل دولت جديد فلسطين درجهت اهداف و برنامه هاي اعلامي خود به مردم فلسطين حركت كرد و با وجود مقاومت اين جنبش در برابر خواسته هاي نامشروع اسرائيل و غرب، آنها به محاصره و تحريم مالي خود ادامه داده و با استقامت دولت فلسطين اين محاصره را روز به روز افزايش دادند و اسرائيل براي فشار بيشتر حتي شمار زيادي از اعضاي مجلس قانونگذاري و دولت فلسطين را از خانه هاي آنها در كرانه باختري ربود تا از اين طريق روند حركتي دولت و مجلس را فلج كند اما با اين حال اين نهادها به كار خود در اين شرايط نيز ادامه دادند.

- تهاجم همه جانبه رژيم صهيونيستي به نوار غزه :

رژيم اسرائيل همچنين درپي موفقيت مبارزان فلسطيني در به اسارت گرفتن يك نظامي اين رژيم و در حقيقت براي مانع تراشي هاي بيشتر در برابر برنامه ها و فعاليت هاي دولت حماس و به بهانه آزاد كردن نظامي ياد شده مناطق مختلف نوار غزه را از زمين و هوا مورد يورش وسيع خود قرار داد و بيش از 250 نفر از مردم فلسطين را شهيد و شمار ديگري را زخمي كرد اما با همه اين اقدامات، جهان غرب و در صدر آن آمريكا و اسرائيل نتوانست حماس را وادار به دست برداشتن از اصول ثابت و ملي فلسطين كند.

- "سند اسيران" ابتكاري براي حل مشكلات :

تحريم مالي و اقتصادي مردم فلسطين و به تبع آن تاخير در پرداخت حقوق كاركنان فلسطين، اقدام اسرائيل در بستن گذرگاههاي مرزي نوار غزه و كرانه باختري با جهان خارج براي محدويت ورود مواد غذايي و دارويي مورد نياز فلسطيني ها و از سوي ديگر برخي كارشكني هاي جنبش فتح در برابر فعاليت هاي داخلي حماس سبب شد كه فلسطيني ها در وضعيتي قرار گيرند تا همگي به سمت خروج از اين بحران حركت كنند و رايزني هاي چند ماهه سبب توافق بر سر سند اسيران (سند آشتي ملي) شد.

- درخواست برخي طيفهاي سياسي فلسطيني براي تشكيل دولت وحدت ملي و شروط حماس :

در پي اين توافق درباره سند اسيران فلسطيني ، برخي طيف هاي سياسي فلسطيني از جمله فتح و شخص ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين خواستار تشكيل دولت وحدت ملي شدند و ابومازن گفت : بايد تلاش كنيم تا در نزديك ترين زمان ممكن دولت وحدت ملي را تشكيل دهيم.

ابومازن اظهار داشت : ما توافقنامه فلسطيني موسوم به آشتي ملي را در اختيار داريم كه خواستار تشكيل دولت وحدت ملي شده است و اين انديشه ثابت در سند است و بايد براي تحقق آن در نزديك ترين زمان ممكن تلاش كنيم.

اما حماس در آغاز تشكيل اين دولت را در سايه تجاوزگري مداوم اسرائيل و ادامه بازداشت نمايندگان و وزيران فلسطيني بي ثمر دانست و غازي حمد سخنگوي دولت فلسطين اظهار داشت : تهاجم مداوم اسرائيل برضد ملت فلسطين اهميت تشكيل دولت وحدت ملي را از بين مي برد و فرصتهاي موفقيت اين دولت در ايفاي عمكرد خود را به نقطه صفر خواهد رساند.

وي افزود: اقدامهاي رژيم اشغالگر قدس برضد ملت فلسطين هرگونه دولتي را ناكام و بي ثمر مي كند كه امر نشان مي دهد ايده تغيير دولت كنوني به نتايج بهتري منجر نخواهد شد.

اين درحالي بود كه همزمان صائب عريقات رئيس بخش گفتگوهاي تشكيلات خودگردان فلسطين بر ضرورت تسريع در تدوين برنامه براي تشكيل دولتي شد كه قادر باشد اداره امور را براساس سند اسيران فلسطيني در دست بگيرد.

عريقات درپي درخواست ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين براي تسريع در تشكيل دولت وحدت ملي و پاسخ حماس مبني بر ضرورت موكول شدن اين امر به بعد از بحران كنوني، از اين جنبش خواست تا از آنچه آن را "سياست زمان" ناميد، دست بردارد.

جنبش حماس كه ديدگاه خود را مبني بر مفيد نبودن تشكيل دولت جديد با توجه به ادامه تجاوزات اسرائيل و بازداشت نمايندگان و وزراي فلسطيني مطرح كرده بود، در ادامه اعلام كرد كه اسماعيل هنيه" نخست وزير تشكيلات خودگردان فلسطين، تشكيل دولت وحدت ملي را به آزادي وزيران كابينه و نمايندگان مجلس قانونگذاري فلسطين منوط كرده است.

سخنگوي نخست وزير فلسطين نيز اعلام كرد : آغاز رايزني ها درباره تشكيل دولت وحدت ملي همزمان با احياي گفتگو درباره فعال كردن و اصلاح سازمان آزاديبخش فلسطين (ساف) صورت مي گيرد.وي همچنين خاطرنشان كرد: دو ديدار ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان و هنيه در غزه به آغاز بحث و گفتگو درباره مسئله تشكيل دولت وحدت ملي به صورت اصولي منجر شده است.

از سوي ديگر، عزام الاحمد رئيس فراكسيون جنبش فتح در مجلس قانونگذاري فلسطين نيز همزمان گفت كه سخن درباره آغاز رايزني هايي در زمينه مسئله تشكيل دولت وحدت ملي درجريان است.

- رايزني هاي ابومازن و هنيه درباره تشكيل دولت وحدت ملي :

اين سخنان در حالي مطرح شد كه چند روز پيش از آن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين و هنيه از توافق براي آغاز رايزني ها براي تشكيل دولت وحدت ملي سخن گفته بودند.

ابومازن گفته بود كه درجريان نشست خود با هنيه درباره موضوعات مختلف مورد اهميت ملت فلسطين و راه حل هاي مورد نياز گفتگو كرديم و درصدد ايجاد اين راه حل ها و بارزترين آن تشكيل دولت وحدت ملي براساس سند آشتي ملي اسيران فلسطيني هستيم.

نخست وزير فلسطين نيز اظهارداشته بود: رايزني براي تشكيل دولتي ملي با استناد به سند اسيران وبه منظور تقويت وحدت ملي و برداشته شدن محاصره ملت فلسطين و كاهش درد و رنج آنها و آزادي وزيران و نمايندگان فلسطيني آغاز شده است.

با توافق هنيه و ابومازن به صورت اصولي در جريان دو ديدار خود در غزه براي تشكيل دولت وحدت ملي رايزني براي تدوين برنامه اين دولت براساس سند اسيران فلسطيني (آشتي ملي) به منظور برون رفت از شرايط داخلي و خارجي موجود آغاز شد و هيئتهاي حماس و فتح، نشستهايي را در اين زمينه برگزار كردند و به گفته سخنگويان دو طرف به پيشرفتهايي در زمينه تشكيل دولت وحدت ملي رسيدند، اما با وجود توافق براي تشكيل دولت وحدت ملي جنبش حماس تاكيد كرد كه هرگز موجوديت رژيم اسرائيل را به رسميت نمي شناسد.

- مخالفت حماس با تشكيل دولت وحدت ملي بر اساس شروط كميته چهارجانبه :

سامي ابوزهري سخنگوي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) درپاسخ به اين سوال كه آيا برنامه دولت آتي فلسطين با موافقت كميته چهارجانبه طراح نقشه راه توام مي شود، يا خير اظهار داشت : برنامه دولت وحدت ملي آتي براساس سند وفاق ملي است و خارج از آن نخواهد بود.

كميته چهارجانبه (كه متشكل از آمريكا ، اتحاديه اروپا ، سازمان ملل متحد و روسيه است) ارائه كمكهاي بين المللي به دولت فلسطين را مشروط به تعهد حماس به توافقات صلح و به زعم آنها ترك خشونتهاي گروه هاي فلسطيني و به رسميت شناخته شدن اسرائيل كرده است.

سخنگوي حماس گفت : ما با دولت وحدت ملي فلسطين براساس معيارها ومقياسهاي فلسطين گام برمي داريم نه با مقياس ها و معيارهاي خارجي.

در همين راستا، نخست وزير فلسطين با بيان اينكه سند اسيران، اشغالگري را به رسميت نمي شناسد، مرجع قراردادن اين سند براي دولت وحدت ملي و همچنين آغاز مذاكرات براي فعال كردن سازمان آزادي بخش فلسطين(ساف) را از جمله شروطي دانست كه بايد در مراحل آتي فراهم شود.

هنيه با بيان اينكه رايزني درمورد برنامه سياسي دولت وحدت ملي فلسطين همچنان ادامه دارد، تاكيد كرد: سند وفاق اسيران مي گويد:" مشروعيت اشغالگر به رسميت شناخته نمي شود و همچنين اين امكان وجود ندارد كه اشغالگري را در اراضي فلسطيني به رسميت بشناسيم".

با ادامه يافتن رايزني ها درباره تشكيل دولت وحدت ملي خبرهايي در مورد برنامه احتمالي دولت وحدت ملي فلسطين و ساختار احتمالي آن در مطبوعات منتشر شد و روزنامه الحيات به نقل از منابع بلند پايه دفتررياست دولت فلسطين بدون ذكر نام نوشت كه برنامه دولت وحدت ملي شامل دو نكته مهم خواهد بود كه اولين محور اختيار دادن به ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين براي اجراي مذاكرات سياسي با اسرائيل و دومين نكته احترام دولت به توافقنامه هاي امضا شده در گذشته بين سازمان آزاديبخش فلسطين و اسرائيل و نه التزام و پايبندي دولت به اين توافقنامه ها است.

وي درپاسخ به سوالي درباره امكان به رسميت شناختن اسرائيل از سوي دولت آينده فلسطين به ويژه با توجه به اينكه برنامه دولت وحدت ملي فلسطين طرح صلح اعراب را به رسميت مي شناسد، گفت كه عبارت به رسميت شناختن در "سند اسيران" ذكر نشده است و از نظر حماس اصلا مطرح نيست.

"غازي حمد" سخنگوي دولت فلسطين اعلام كرد كه دولت وحدت ملي جديد فلسطين به اجراي مذاكرات از سوي ابومازن با اسرائيل اعتراض نخواهد كرد.وي در عين حال بار ديگر تاكيد كرد كه حماس هرگز اسرائيل را به رسميت نخواهد شناخت.

- تبادل اتهامات ميان فتح وحماس :

درحالي كه رايزني ها بين حماس و فتح درباره تشكيل دولت جديد فلسطين ادامه داشت، رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين با موضع گيري در برابر اظهارات نخست وزير فلسطين درمورد تشكيل دولت وحدت ملي، مذاكرات دراين باره را تا پس از بازگشت خود از آمريكا به حالت تعليق درآورد.

"احمد عبدالرحمن"مشاوررئيس تشكيلات خودگردان فلسطين اعلام كرد: "ابومازن" بحث و بررسي ها درمورد تشكيل دولت وحدت ملي را به علت اظهارات منفي و ضد و نقيض جنبش حماس به بازگشت ازنيوريوك موكول كرد و اين امكان وجود ندارد كه نخست وزير دولت، نامزد دولت جديد شود درحالي كه مي گويد به توافقات اطمينان ندارد و ما به اظهاراتي كه درهاي بين المللي را به روي ما بست، و محبوبيت رئيس تشكيلات را گرفت، اعتراض مي كنيم.

از سوي ديگر، "غازي حمد" سخنگوي دولت فلسطين تاكيد كرد: مشكلاتي درمورد تشكيل دولت وحدت ملي وجود دارد، اما اين امكان وجود دارد كه با كمي صبر و زمان مي توان آن را پشت سرگذراند و گروه هاي فلسطيني همچنان پايبند به تشكيل دولت وحدت ملي هستند.

اين اقدام ابومازن سبب بروز واكنش هايي در سطح رهبري جنبش حماس شد و درهمين زمينه، عضو فراكسيون حماس در مجلس قانونگذاري فلسطين از اتهاماتي كه به اين جنبش و دولت مبني بر كارشكني در روند تشكيل دولت وحدت ملي نسبت داده مي شود، ابراز شگفتي كرد و گفت: جنبش حماس و دولت خود، ديگران را به سمت تشكيل اين دولت وحدت ملي سوق دادند.

" مشير المصري" هشداردارد كه تصميم ابومازن براي تعليق تشكيل چنين دولتي به پايان تلاشها براي تحقق آن خواهد انجاميد و شايسته است تا خواست ملت فلسطين محقق شود و تشكيل دولت وحدت ملي با معيارهاي فلسطيني باشد نه معيارهاي خارجي.

المصري خاطر نشان كرد كه حماس از برنامه هاي خود شانه خالي نكرده است و ما از برنامه هاي سياسي سخن مي گوييم كه تمام گروههاي فلسطيني را منسجم كرد.

عضو فراكسيون حماس در مجلس قانونگذاري فلسطين تاكيد كرد: به رسميت شناختن اسرائيل و اذعان به واقعيت تحقيرآميزي كه ملت فلسطين از آن رنج مي برد، غيرقابل قبول است و اين چيزي است كه مردم فلسطين به وسيله صندوقهاي راي آن را ابراز نمود.

در همين حال، اسماعيل رضوان جنبش مقاومت اسلامي فلسطين حماس با بيان اينكه تشكيل اين دولت با توافق ابومازن و هنيه و براساس سند وفاق ملي انجام مي گيرد، نه بر اساس فشارها و خواسته هاي آمريكا، گفت: درباره تشكيل دولت آينده با گروههاي فلسطيني تماسها و رايزني هايي انجام گرفته است و پيش بيني مي شود اين تماسها پس از بازگشت ابومازن از نيويورك افزايش يابد.

رضوان ادامه داد: برنامه هاي سياسي ملي كه براساس ميثاق وفاق ملي تدوين شده است،براصول ثابت فلسطين واصل به رسميت نشناختن اسرائيل ، غيرمعتبر بودن پيمان هاي امضا شده با اين رژيم ، بازگشت آوارگان، كارآمد كردن نقش سازمان آزاديبخش فلسطين (ساف)،مبارزه با فساد و تشكيل كشورمستقل فلسطين به پايتختي قدس تاكيد مي كند.

از سوي ديگر، امين مقبول عضو شوراي انقلابي جنبش فتح گفت: همه ما مي دانيم كه چه ديدگاه سياسي بايد به جهانيان ارائه دهيم كه به شكستن محاصره و انزواي كنوني كمك كند.

مقبول دراين باره تصريح كرد: برسر اين ديدگاه سياسي با امضاي ميثاق وفاق ملي ياهمان ميثاق اسيران كه چگونگي تعامل با ابتكار كشورهاي عربي وقطعنامه هاي بين المللي درباره مسئله فلسطين وموظف كردن سازمان آزاديبخش به عنوان نماينده ملت فلسطين براي حضوردرمذاكرات آينده با اسرائيل يا هرطرف خارجي را تشريح مي كند، توافق شده است.

- رايزني هاي نماينده ابومازن در دمشق :

رئيس تشكيلات خودگردان كه براي سخنراني در نشست ساليانه مجمع عمومي سازمان ملل و ديدار با بوش به نيويورك سفر كرد احمد قريع فرستاده خود را به دمشق فرستاد تا با مقام هاي اين كشور و نيز رهبران گروههاي فلسطيني مستقر در سوريه ديدار و درباره تشكيل دولت وحدت ملي و كسب تاييد آنها گفتگو كند كه در پي اين ديدارها، سوريه از توافق فلسطيني ها براي دولت وحدت ملي حمايت كرد و موسي ابومرزوق عضو دفتر سياسي جنبش"حماس" در پي ديدار قريع با نمايندگان گروههاي فلسطيني در دمشق گفت كه در اين نشست توافق براي تشكيل دولت وحدت ملي به دست آمده است، زيرا اين امر يك گزينه و تصميم فلسطينيان است و اميد داريم اين دولت در نزديك ترين زمان ممكن تشكيل شود.

احمد قريع فرستاده رئيس تشكيلات خودگردان نيز اظهار داشت كه گفتگوها متوقف نشده است، اما ابومازن به سازمان ملل سفر كرده و سپس بازخواهد گشت و در پي آن رايزني براي تشكيل دولت آغاز خواهد شد.

درپي تعليق رايزني ها براي تشكيل دولت وحدت ملي به خاطر سفر ابومازن به آمريكا، حماس بار ديگر بر اصول ثابت ملي فلسطين مبني بر به رسميت نشاختن شروط كميته چهارجانبه تاكيد كرد و هنيه اعلام كرد كه شروط كميته چهارجانبه( كه يكي از آنها به رسميت شناختن رژيم نامشروع اسرائيل است) را براي از سرگيري كمك ها به فلسطين رد مي كند.

نخست وزير فلسطين گفت :" به ما مي گويند شروطي براي ملت فلسطين وجود دارد ازآن جمله اينكه ما اشغالگري را به رسميت بشناسيم و مقاومت را كناربگذاريم وهمچنين به توافقات ( پيشين) پايبند باشيم و به آنها مي گوييم كه ما به سند وفاق ملي كه مشروعيت اشغالگران را به رسميت نمي شناسد وهمچنين برمشروعيت مقاومت تاكيد دارد، تكيه مي كنيم.

- نشست كميته چهارجانبه در نيويورك و تكرار مجدد شروط ناعادلانه :

همزمان با اين تحولات، كميته چهارجانبه روند صلح خاورميانه نشستي را درنيويورك براي بررسي و تبادل نظر درباره تشكيل دولت وحدت ملي فلسطين و برنامه هاي آن در سطح وزيران امور خارجه برگزار كرد و در بيانيه اي از تلاشها براي تشكيل دولت وحدت ملي در فلسطين استقبال ومدت سازو و كار اعطاي كمك هاي اضطراري به فلسطيني ها از تلاشها براي تشكيل دولت وحدت ملي استقبال كرد تا اين دولت زمينه منعكس كننده اصول و مباني كميته چهارجانبه شود و اجازه دستيابي به توافقي را با اسرائيل در آينده نزديك بدهد.

كميته چهارجانبه در بيانيه خود بار ديگر بر پايبندي به طرح صلح موسوم به نقشه راه به "عنوان ابزاري براي تحقق هدف برپايي دو كشور دموكراتيك اسراتيل و فلسطين تاكيد كرد كه در كنار يكديگر در صلح و امنيت به سر ببرند".

اين موضعگيري كميته چهارجانبه سبب شد تا حماس به آن واكنش نشان داده ، اعلام كند كه بيانيه كميته چهارجانبه روند صلح خاورميانه گامي ناكافي است و "مشير المصري" سخنگوي جنبش حماس خواستار برداشته شدن محاصره مالي تحميلي بر دولت فلسطين شد و گفت: انتظار مي رفت محاصره ملت فلسطين درآستانه تشكيل دولت وحدت ملي فلسطين برداشته شود كه نماينده همه طيف ها است و تشكيل آن متكي به سند آشتي ملي مورد اجماع فلسطينيان است و تلاش تمديد سه ماه براي امور انساني بدون برداشته شدن محاصره به معناي باقي ماندن همچنان بحران است.

سخنگوي حماس درباره امكان تحقق شروط كميته چهارجانبه از سوي دولت وحدت ملي آينده فلسطين گفت : درباره آنچه مورد اجماع است يعني سند آشتي ملي (سند اسيران فلسطيني) سخن مي گوييم كه برنامه هاي سياسي دولت (آينده) براساس آن تدوين شده است.

كميته چهارجانبه روند صلح خاورميانه پيشتر از دولت فلسطين به رهبري حماس خواسته بود كه اسرائيل را به رسميت شناخته، از مقاومت دست بكشد و با توافقنامه هاي امضا شده در گذشته بين سازمان آزاديبخش فلسطين و اسرائيل موافقت كند.

- استقبال حماس و فتح از موضع اتحاديه اروپا :

از سوي ديگر، موضع اتحاديه اروپا در قبال دولت وحدت ملي فلسطين سبب استقبال جنبشهاي فتح و حماس از ستونهاي اصلي دولت وحدت ملي شد، در اين زمينه ماهر مقداد سخنگوي رسانه اي جنبش فتح تاكيد كرد: حمايت اروپا از دولت وحدت ملي سبب تحكيم اين دولت خواهد شد و موضع اروپا، در محاصره همه جانبه و بين المللي اعمال شده برملت فلسطين شكاف ايجاد خواهد كرد.

وي درباره گزارش سولانا به اتحاديه اروپا مبني براينكه به رسميت شناختن توافقنامه هاي سابق بين فلسطين و رژيم صهيونيستي دربرنامه دولت آينده فلسطين گنجانده مي شود، گفت : برنامه دولت آينده محترم شمردن توافقنامه هاي امضا شده با سازمان آزاديبخش فلسطين (ساف)و قطعنامه هاي عربي و بين المللي را شامل مي شود.

سامي ابوزهري با تاكيد بر اينكه توافق برسر تشكيل دولت وحدت ملي، موضع اصولي جنبش حماس را تغيير نداده است، گفت : ما سابقا اعلام كرده و همچنان اعلام مي كنيم كه به هيچ وجه اشغالگر را به رسميت نمي شناسيم و اين موضع ثابت جنبش است و برنامه سياسي دولت وحدت ملي براساس ميثاق وفاق ملي تدوين شده است و اين ميثاق شناخته شده و برگزيده ازحد وسط

مجموعه اي از برنامه ها است. ومتعرض هيچ يك از اصول ثابت فلسطين نمي شود.

- موضع حماس درباره مسئله مذاكره با اسرائيل :

ابوزهري درباره شرطهاي آمريكا براي حماس درباره ضرورت به رسميت شناختن قطعنامه ها و توافقنامه ها با رژيم صهيونيستي گفت : ما تاكيد مي كنيم كه از نظر جنبش حماس شروط كميته چهارجانبه و به ويژه شرطهاي آمريكا مردود است. ما آنها را نمي پذيريم و اين كار را تلاشي درحمايت از رژيم صهيونيستي مي دانيم.

وي درباره واگذار كردن مذاكره با رژيم صهيونيستي به سازمان آزاديبخش(ساف) اظهار داشت : سازمان آزاديبخش فلسطين مي تواند مذاكره كند،اما درعين حال اين سازمان ملزم به رجوع به نهادهاي ملي و اهداف مشخص شده در ميثاق وفاق ملي است و هنگامي كه ميثاق وفاق ملي را امضا مي كرديم، بسيار دقيق و روشن تصميم گرفتيم كه هرگونه مذاكرات بايد منوط به محترم شمردن نهادها و اهداف و اصول ثابت ملت فلسطين باشد.

اين گفته هاي ابومازن درحالي مطرح شد كه "احمد يوسف" مشاور سياسي هنيه اعلام كرد كه دولت وحدت ملي آينده، هرگز اسرائيل را به رسميت نخواهد شناخت ودر برنامه سياسي دولت وحدت ملي به رسميت شناخته شدن اسرائيل وجود ندارد و دولت حماس و جنبش حماس مخالف به رسميت شناختن اسرائيل همچنان باقي خواهند ماند.

وي خاطرنشان كرد: اسلامگرايان نمي توانند بخشي يا در راس دولتي باشند كه اسرائيل را به رسميت مي شناسد و آرام سازي، توقف خشونت و احترام به توافقنامه هاي موجود و آرامش 10ساله از طريق توافقي فلسطيني - اسرائيلي همراه با ضمانت هايي از سوي يك طرف سوم، تصور ما براي پايان خشونت و بحران و بي ثباتي در منطقه است، به شرطي كه اسرائيل از همه اراضي اشغالي سال 1976ميلادي عقب نشيني كند.

نخست وزير فلسطين نيز در پي اين اظهارت ابومازن با تاكيد بر اينكه به رسميت نشناختن رژيم صهيونيستي امري غيرقابل بحث است، اعلام كرد: دربرابر فلسطيني ها به جز يكپارچگي و وحدت راه ديگري وجود ندارد.

- همسويي ابومازن با شروط آمريكا و كميته چهارجانبه :

رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين پس از اظهارات خود در سازمان ملل متحد گفت كه مذاكرات با جنبش حماس براي تشكيل دولت وحدت ملي از سرگرفته مي شود . وي خواستار بازنگري جنبش حماس در موضع خود در قبال شروط سه جانبه كميته چهارجانبه روند صلح خاورميانه شد و تاكيد كرد كه مذاكرات با جنبش حماس را براي دستيابي به توافقي درباره برنامه دولت وحدت ملي فلسطين از سرخواهد گرفت.

ابومازن افزود: در پي تماسها در نيويورك به ويژه ديدار با جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا دريافته است موضع آمريكا و همچنين اتحاديه اروپا بر ضرورت پاسخ روشن هر دولتي (در فلسطين) به شروط كميته چهارجانبه تاكيد دارد و اين امر همچنين موضع اكثر كساني است كه وي با آنها ملاقات داشته است و بعد از اعلام جنبش حماس در به رسميت نشاختن اسرائيل مذاكرات درباره تشكيل دولت وحدت ملي به نقطه صفر رسيده است و مسئله را از نو بحث و بررسي خواهيم كرد.

رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين افزود: به توافقي را درباره تشكيل دولت وحدت ملي دسته يافته بوديم كه اين توافق بر بندهاي مختلفي متمركز بود كه مهمترين آن اين است كه دولت آينده يا هر دولتي توافقنامه هاي امضا شده سازمان آزاديبخش فلسطين (با اسرائيل) را محترم مي شمارد و سياست اين دولت مبتني بر طرح صلح اعراب و تصميم هاي مشروع بين المللي است، اما متاسفانه بعد از امضاي اين توافق عقب نشيني هايي در قبال آن از سوي حماس صورت گرفت.

- مخالفت مجدد حماس با به رسميت شناختن رژيم اسرائيل :

اين درحاليست كه وزير امور خارجه فلسطين نيز بار ديگر با بيان اينكه دولت فلسطين هرگز رژيم صهيونيستي را به رسميت نمي شناسد، تاكيد كرد اگر با اقدامات آمريكا، اسرائيل و نفاق و دورويي اروپايي ها و دسيسه برخي از فلسطيني ها سقوط كنيم برايمان شرافتمدانه تر است كه اسرائيل را به رسميت بشناسيم.

محمود الزهار براين مسئله تاكيد كرد كه جنبش مقاومت اسلامي فلسطين هرگزاسرائيل را حتي درصورتي كه دولت حماس سقوط كند، به رسميت نخواهد شناخت و ما ترجيح مي دهيم كه كلمه دولت وفاق ملي به كاربرده شود و براي اينكه مفهوم وحدت ملي محقق شود بايد برخي ازعوامل و در راس آنها يكپارچگي اهداف و وسايل بايد وجود داشته باشد.

الزهاردرادامه افزود: ما ازرئيس تشكيلات خودگردان فلسطين دراظهارات رسمي اش شنيده ايم كه مي گويد هيچ وحدتي دست كم دراهداف استراتژيكي وجود ندارد وهمچنين وحدت در وسايل نيزوجود ندارد. برخي معتقدند كه انجام گفتگوها تنها گزينه و وسيله است ومدخل آن نيزبه رسميت شناختن اسرائيل است وهنگامي كه ازمشروعيت بين المللي و طرح عربي و احترام به توافقات پيشين وهمچنين سازمان آزادي بخش فلسطين(ساف) به عنوان نماينده قانوني سخن به ميان مي آيد، آنها ازبه رسميت شناختن اسرائيل سخن مي گويند.

وزيرامورخارجه فلسطين درمورد سند آشتي ملي براي برداشته شدن حلقه محاصره و كاهش بحران مالي گفت : ما به اين مسئله اميد داريم و اين همان موضوعي است كه درمورد آن به توافق رسيديم و ما با دولت وفاق ملي براي برنامه هاي مشخص آن كه اهداف را محقق مي كند،همگام هستيم. اينجا است كه ما بايد صريح باشيم اينكه آيا از ما خواسته شده كه حماس اسرائيل را به رسميت بشناسد؟ و آيا پيش ازما كساني كه اسرائيل را به رسميت شناختند و اين اهداف محقق شد؟ آيا اشغالگري را به پايان رساندند و محاصره ها لغو شد و شهرك سازي ها متوقف شد و قدس و پناهندگان و آوارگان به وطن بازگشتند.

از سوي ديگر، رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين نيز اعلام كرد: به مذاكرات خود با اين دولت به رهبري حماس ادامه مي دهد.

يك عضو دفتر سياسي جنبش حماس نيز اعلام كرد كه ابومازن به حماس اعلام كرده كه دولت آمريكا با سند اسيران كه تشكيل دولت وحدت ملي بر اساس آن صورت خواهد گرفت، موافق نيست.

- دخالتهاي آمريكا در مسائل داخلي فلسطيني ها :

محمد نزال اظهار داشت : ابومازن به حماس اطلاع داده كه دولت آمريكا با سند اسيران موافق نيست وآن را ناقص مي داند.عباس به ما اين مسئله را اطلاع داده كه اگر سند اسيران شامل اعتراف صريح و آشكار به رژيم صهيونيستي و موافقت با تمام توافقات امضا شده ميان سازمان آزاديبخش فلسطين(ساف) و اسرائيل و توقف خشونت به زعم آمريكا نباشد، تشكيل دولت وحدت ملي فلسطين امكان ندارد.

نزال، ابومازن را به عقب نشيني از تشكيل دولت وحدت ملي متهم و ابراز تاسف كرد كه فشارهاي داخلي و خارجي كه ابومازن در معرض آنها قرار دارد، علت عقب نشيني وي از تشكيل دولت وحدت ملي است.

اين عضو جنبش حماس با رد شروط كميته بين المللي چهارجانبه از جمله مخالفت با به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي گفت : حتي اگر حماس اين شروط را بپذيرد، آنها باز هم شروط بيشتري مطرح خواهند كرد.

هم اكنون رايزني بين نمايندگان حماس و فتح براي تشكيل دولت وحدت ملي و برنامه سياسي آن همچنان ادامه دارد اما هنوز پس از بازگشت ابومازن از نشست هاي مجمع عمومي سازمان ملل نشستي رسمي بين وي و هنيه در اين باره صورت نگرفته است.