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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۳۳

رئیس هیئت اسکیت استان‌همدان:

مسابقات کشوری لیگ اسکیت فری استایل در همدان برگزار می‌شود

مسابقات کشوری لیگ اسکیت فری استایل در همدان برگزار می‌شود

همدان-رئیس هیئت اسکیت استان‌همدان گفت: مسابقات کشوری لیگ اسکیت فری استایل به مناسبت دهه فجر در شهر همدان برگزار خواهد شد.

مهدی مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات کشوری لیگ اسکیت فری استایل در همدان اظهار داشت: این مسابقات ۱۴ بهمن‌ماه سال جاری در شهر همدان برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این مسابقات ورزشکاران در رشته اسکیت فری استایل شاخه اسپید اسلالوم از کل کشور در همدان حضور یافته و به رقابت خواهند پرداخت.

رئیس هیئت اسکیت استان‌همدان بابیان اینکه به دنبال پیشرفت این رشته در همدان هستیم، گفت: ورزشکاران در دو گروه آقایان و بانوان در همدان حضور خواهند یافت و این برای نخستین بار است که هیئت اسکیت استان‌همدان میزبان رشته فری استایل می‌شود.

مجیدی باقدردانی از همکاری و حمایت مدیرکل ورزش و جوانان استان‌همدان ابراز امیدواری کرد: با حمایت مدیریت ورزش استان و همکاری فدراسیون و تلاش هیئت اسکیت استان، مسابقات خوبی را شاهد باشیم.

وی بابیان اینکه رشته اسکیت در همدان ظرفیت و پتانسیل بالایی دارد، بیان کرد: رشد ۵ برابری دوره‌ها و کلاس‌های آموزشی از میزان علاقه‌مندی مخاطبان به این رشته زیبا و مفرح حکایت دارد.

رئیس هیئت اسکیت استان‌همدان عنوان کرد: این رشته در استان‌همدان از وضعیت خوبی برخوردار بوده و خوشبختانه اسکیت در تمام شهرستان‌های استان‌همدان فعال‌شده و افراد به نامی در این حوزه فعالیت می‌کنند.

مجیدی یادآور شد: هم‌اکنون بیش از ۴۰۰ اسکیت‌باز در استان‌همدان به‌صورت سازمان‌یافته و حرفه‌ای و یک هزار اسکیت‌باز نیز به‌صورت تفریحی و پراکنده در این رشته فعالیت دارند.

کد مطلب 3882220

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