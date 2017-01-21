مهدی مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات کشوری لیگ اسکیت فری استایل در همدان اظهار داشت: این مسابقات ۱۴ بهمنماه سال جاری در شهر همدان برگزار خواهد شد.
وی افزود: در این مسابقات ورزشکاران در رشته اسکیت فری استایل شاخه اسپید اسلالوم از کل کشور در همدان حضور یافته و به رقابت خواهند پرداخت.
رئیس هیئت اسکیت استانهمدان بابیان اینکه به دنبال پیشرفت این رشته در همدان هستیم، گفت: ورزشکاران در دو گروه آقایان و بانوان در همدان حضور خواهند یافت و این برای نخستین بار است که هیئت اسکیت استانهمدان میزبان رشته فری استایل میشود.
مجیدی باقدردانی از همکاری و حمایت مدیرکل ورزش و جوانان استانهمدان ابراز امیدواری کرد: با حمایت مدیریت ورزش استان و همکاری فدراسیون و تلاش هیئت اسکیت استان، مسابقات خوبی را شاهد باشیم.
وی بابیان اینکه رشته اسکیت در همدان ظرفیت و پتانسیل بالایی دارد، بیان کرد: رشد ۵ برابری دورهها و کلاسهای آموزشی از میزان علاقهمندی مخاطبان به این رشته زیبا و مفرح حکایت دارد.
رئیس هیئت اسکیت استانهمدان عنوان کرد: این رشته در استانهمدان از وضعیت خوبی برخوردار بوده و خوشبختانه اسکیت در تمام شهرستانهای استانهمدان فعالشده و افراد به نامی در این حوزه فعالیت میکنند.
مجیدی یادآور شد: هماکنون بیش از ۴۰۰ اسکیتباز در استانهمدان بهصورت سازمانیافته و حرفهای و یک هزار اسکیتباز نیز بهصورت تفریحی و پراکنده در این رشته فعالیت دارند.
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