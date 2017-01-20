آمریکا حلال مشکلات ملت ایران نیست/تسلیت شهادت آتش نشان پاکدشتی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن لزومی امام جمعه شهرستان پاکدشت با اشاره به در پیش بودن ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: مسئولان در برگزاری جشن های دهه مبارک فجر دقت کنند تا بتوانیم جشن های انقلاب را انقلابی و اسلامی برگزار کنیم.

لزومی گفت: نسل جدید فقط نظام اسلامی را دیده اند و از ظلم هایی که شاه و آمریکایی ها و انگلیسی ها بر مردم ایران روا داشتند، بی خبر هستند، پس سخنرانان باید دقت کرده و در سخنان خود به درستی حق انقلاب و شهدا و امام راحل را ادا کنند.

امام جمعه شهرستان پاکدشت افزود: بهترین فعالیت در دهه مبارک فجر، برگزاری سخنرانی های مفید و ساده است که منجر به بصیرت افزایی نسل جوان کشور که آینده سازان جامعه هستند، شود.

مسئولان آمریکایی به ظاهر با ما بر سر میز مذاکره نشستند

خطیب نماز جمعه شهرستان پاکدشت افزود: رییس جمهور دروغگوی آمریکا می رود و یک رییس جمهور دیوانه جای وی را در کاخ سفید می گیرد و ملت ایران بداند که هیچگاه دل مسئولان آمریکایی برای ایران و ملت اسلامی نمی سوزد.

وی ادامه داد: مسئولان آمریکایی به ظاهر با ما بر سر میز مذاکره نشستند، اما پشت پرده هرکاری که بخواهند انجام می دهند.

لزومی افزود: برای پیشرفت ایران و حل مشکلات کشور باید دست به زانوی خود گرفته و تلاش کنیم.

خطیب نماز جمعه پاکدشت با اشاره به در پیش بودن حماسه آفرینی مردم آمل افزود:در ششم بهمن ماه، دنیا رشادت های زنان و مردان آملی را به نظاره نشست، روزی که منافقین به شهر آمل حمله و زنان رشید این شهر با ساختن سنگر، مقابل آن ها ایستادگی و شهدای فراوانی را تقدیم انقلاب و نظام کردند.

تسلیت شهادت آتش نشان پاکدشتی

وی ادامه داد: امام خمینی(ره) در وصیت نامه خود خطاب به منافقین کوردل فرمودند که ببینید مردم آمل چه بلایی بر سرتان آوردند.

امام جمعه شهرستان پاکدشت ضمن تسلیت شهادت آتش نشان پاکدشتی افزود: بهنام میرزا خانی از سلحشوران آتش نشان بود که صبح روز جمعه بر اثر حادثه ریزش ساختمان پلاسکو به درجه رفیع شهادت نایل شد.

وی ادامه داد: مسئولان پس از وقوع حادثه در محل حاضر و تدابیر لازم سنجیده و اجرایی شد و مردم این روزها را فراموش نخواهند کرد.