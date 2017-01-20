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۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۵۷

طبق اعلام محیط‌زیست استان البرز؛

آلودگی هوای کرج از مرز هشدار گذشت

آلودگی هوای کرج از مرز هشدار گذشت

کرج - طبق اعلام اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان البرز شاخص آلودگی هوای کرج با قرار گرفتن روی عدد ۱۵۵ از مرز هشدار گذشت.

حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر شاخص کیفیت هوای شهرستان کرج را تا ساعتی پیش ۱۵۵ اعلام کرد و گفت: در حال حاضر کیفیت هوای این شهرستان برای همه گروه‌ها ناسالم است.

وی در ادامه شاخص کیفیت هوای شهرستان ساوجبلاغ ۱۴۵ اعلام کرد و گفت: کیفیت هوای شهرستان ساوجبلاغ برای گروه‌های حساس در شرایط ناسالم قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان البرز شاخص کیفیت هوای شهرستان نظرآباد را ۱۴۷ اعلام کرد که حکایت از ناسالم بودن وضعیت هوا برای گروه‌های حساس دارد.

به گفته مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان البرز زمانی که شاخص کیفیت هوا بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ قرار بگیرد وضعیت هوا برای همه گروه‌ها ناسالم می‌شود.

محمدی به شهروندان کرجی، ساوجبلاغی نظرآبادی و افراد مبتلابه بیماری‌های قلبی یا ریوی و همچنین سالمندان و کودکان توصیه کرد از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند.

کد مطلب 3882267

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