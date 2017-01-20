واگذاری بناهای تاریخی اردبیل نیازمند ۱۱ میلیارد اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد مجیدی ظهر جمعه در جلسه بررسی پروژههای اقتصاد مقاومتی میراث فرهنگی اردبیل تأکید کرد: بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی یکی از مهمترین اهداف میراث فرهنگی است با این وجود آمادهسازی مقدمات و زیرساختها نیازمند اعتبار است.
وی افزود: بخشی از جلب مشارکت بخش خصوصی مربوط به واگذاری بناهای تاریخی است که در استان اردبیل واگذاری ۱۱ بنا مطالعه و بررسی شده است.
معاون توسعه مدیریت میراث فرهنگی استان تأکید کرد: بر همین اساس خانه تاریخی صادقی و خانه خادم باشی از طریق مزایده واگذار شد.
مجیدی تأکید کرد: برای واگذاری حمام پیرزرگر نیز در ابتدا میبایست عملیات مرمت انجام شود و به این منظور ۵۰۰ میلیون تومان مصوب شده است.
وی با اشاره بهضرورت تأمین اعتبار برای واگذاری سایر بناهای تاریخی اضافه کرد: تجربه نشان داده با مشارکت بخش خصوصی میتوان به صورت بهینه از بناهای تاریخی استفاده کرد.
معاون توسعه مدیریت میراث فرهنگی استان از دیگر طرحهای اقتصاد مقاومتی را تدوین بستههای کارگاههای صنایعدستی با تأکید بر بازاریابی عنوان و اضافه کرد: به منظور اجرای این برنامه یک کارگاه در استان در عنبران نمین هدفگذاری شد و تفاهمنامه آن در مرحله انعقاد است تا از بهمنماه اجرایی شود.
مجیدی افزود: به منظور توسعه کارگاههای صنایعدستی روستایی نیز ۱۵ کارگاه در دو روستای مبین آباد نمین و آق دام پارسآباد هدفگذاری شده و مجوز کارگاههای آموزشی در شرف دریافت است.
وی برنامههای میراث در خصوص آمادهسازی و ایجاد زیرساختهای گردشگری در پایگاههای ملی و ثبت جهانی را یادآور شد و گفت: به همین منظور دو پروژه در دستور کار قرار گرفت که یکی چله خانه بقعه شیخ صفیالدین به اتمام رسیده است.
معاون توسعه مدیریت میراث فرهنگی استان افزود: علاوه بر این آسیبشناسی، تثبیت و مرمت مقرنس و کاشیکاریهای نمای بیرونی قندیل خانه به طور کامل اجرا شد.
به گفته مجیدی در راستای راهاندازی موزه خصوصی نیز دورههای آموزشی برگزار شده و به زودی در این راستا اقداماتی انجام میشود.
وی همچنین به مطالعه دو روستای گردشگری کزج و اندبیل اشاره و تصریح کرد: علاوه بر این به منظور تقویت و جذب گردشگر خارجی از کشورها و بازارهای هدف اقداماتی برای توسعه پایانه مرزی بیله سوار اجرایی شده است.
معاون توسعه مدیریت میراث فرهنگی استان در خصوص پروژههای سرمایهگذاری نیز افزود: در این راستا ۵۰ پروژه پیشبینی شده که ۲۸ مورد آغاز شده و برای ۱۲ مورد موافقت اصولی اولیه صادر شده است.
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