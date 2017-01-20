تحمل نکردن منتقدان با منشور حقوق شهروندی در تضاد است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبههای این هفته نماز جمعه شهرستان کرج با اشاره به واقعه ساختمان پلاسکو در تهران، به همه مردم بهویژه آتشنشانان تسلیت گفت.
وی در ادامه به تلاش خالصانه آتشنشانان شهید اشاره کرد و گفت: این عزیزان باشهامت خودشان را به خطر انداختند تا هموطنانشان در آسایش باشند.
خطیب جمعه کرج با تأکید بر اینکه مردم و مسئولان باید از وقایعی که اتفاق میافتد، عبرت بگیرند، گفت: مسئولان قوانین مربوط به بیمهها، استحکام ساختمانها و بافت فرسوده شهری را جدی بگیرند.
آیتالله حسینی همدانی با تأکید بر اینکه مسئولان در خصوص مسائل مربوط به ایمنی در شهر نباید مسامحه کنند، گفت: مردم این امور را ساده تلقی نکنند و نسبت به تدابیر ایمنی در شهر اهتمام داشته باشند.
نماینده ولیفقیه در استان البرز با اشاره به اینکه بلایایی طبیعی موردی نبوده و مختص یکخانه و یک ساختمان نیست، گفت: مسئولان باید در برابر بلایایی طبیعی آمادگی لازم را داشته باشند.
وی خطاب به مردم گفت: دیدید که ساختمان پلاسکو در مرکز شهر تهران فروریخت و نیروهای امدادی با همه تلاشی که از خود به خرج دادند باز امور بهکندی پیش رفت حالا تصور کنید در منطقهای وسیع بلایی اینچنینی به وقوع بپیوندد قطعاً میزان خسارات و تلفات بیشتر خواهد بود.
خطیب جمعه کرج بابیان اینکه حادثه ساختمان پلاسکو زنگ هشداری است که نواقص برطرف شود، گفت: مسئولان البرزی نیز برای جلوگیری از وقوع این حوادث تدابیر ویژهای در دستور کار قرار دهند.
نماینده ولیفقیه در استان البرز تأکید کرد: باید آموزشهای مردمی در خصوص مقابله با بلایایی طبیعی در مساجد ارائه شود.
آیتالله حسینی همدانی به موانعی که بر سر راه نیروهای امدادی در حادثه ساختمان پلاسکو وجود داشت اشاره کرد و گفت: مردم اگر توان کمک ندارند مانعی بر سر راه نیروهای امدادی نباشند.
وی ارائه آموزش صحیح امدادرسانی به مردم را ضروری دانست و گفت: اینگونه نباشد که مردم بهجای کمک تبدیل به مانع شوند اگر سدی ایجاد و خسارتی وارد شود باید افراد پاسخگو باشد.
نماینده ولیفقیه در استان البرز در بخش دیگری به اتفاقات بهمن سال ۵۷ اشاره کرد و گفت: این ماه یادآور رشادتهای بزرگ مردانی است که برای پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کردند.
خطیب جمعه کرج با اشاره به هفتم بهمن روز جهانی گمرک، گفت: کار در گمرک سخت بوده و نقش گمرک در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی غیرقابلانکار است.
آیتالله حسینی همدانی به خبری در خصوص واردات دسته بیل و دسته کلنگ از کشورهای روسیه، آذربایجان، اوکراین و گرجستان اشاره کرد و گفت: بسیار شنیدهایم که باید از تولید داخلی حمایت کرد این در حالی است که شنیدن این قبیل اخبار جای تأسف دارد.
وی با تأکید بر اینکه واردات اجناسی که در داخل تولید میشود منجر به تورم و بیکاری در کشور می شود، گفت: گفتمان اقتصاد مقاومتی برای مدیرانی که اقدام به واردات اینگونه کالاها میکنند باید دوباره بازگو شود.
نماینده وی فقیه در استان البرز در بخش دیگری به اظهارات اخیر آمریکا در خصوص مسئله برجام که قابلتأمل است اشاره کرد و گفت: ملت ایران اسلامی در مقابل دشمنیهای آمریکا عینک خوشبینی و بزک به چشم نخواهند زد.
خطیب جمعه کرج بابیان اینکه از مسئولان میخواهیم عینک خوشبینی نسبت به آمریکا را از چشمانشان بردارند، افزود: نباید با بی توجهی استقلال و عزت کشور از بین برود.
آیتالله حسینی همدانی با اشاره به اینکه گفتهشده با برجام سایه جنگ از سر مردم برداشتهشده است، گفت: این حرف نادرست است زیرا آمریکا اذعان کرده که قدرت جنگیدن با ایران را ندارد.
وی با تأکید بر اینکه در مسئله برجام ایران همه تعهدات را یکطرفه انجام داده است، از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، قبول محدودیتهای هستهای بیستساله، تبدیل بیست هزار سانتریفیوژ تبدیل به پنج هزار، تبدیل ۱۱ هزار و ۸۰۰ کیلو اورانیوم ۲۰ درصد به ۳ درصد توسط ایران خبر داد.
نماینده ولیفقیه در استان البرز با تأکید بر اینکه ایران ۳۰ تن آبسنگین داشت، گفت: قلب راکتور اراک با بتن پر شد بهطوریکه دشمن مدعی شد دیگر قابل بازیافت نیست.
خطیب جمعه کرج با تأکید بر اینکه متخصصان ایرانی توانستهاند ماهواره به فضا بفرستند، گفت: این در حالی است که امروز برای خرید یک فروند هواپیما از دشمن جشن میگیریم.
وی با اشاره به اظهارات مسئولان دولتی در خصوص میزان بالای فروش نفت، گفت: این در حالی است که ایران نمیتواند پول خود را با دلار دریافت کند زیرا تحریمها مالی و بانکی پابرجاست.
آیتالله حسینی همدانی با تأکید بر اینکه دشمنان در روزهای اخیر اعلام کرده اند ایران نباید غنیسازی داشته باشد، گفت: دشمنان مدعی هستند که در ایران نباید مواد هستهای ذخیره شود این در حالی است که برخی سعی بر درک دشمنان دارند.
وی خطاب به دولت گفت: ملت ایران اسلامی از دولت جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد مسئله برجام را عزتمندانه و باقدرت دنبال کند.
نماینده ولیفقیه در استان البرز بر ایجاد وحدت و همدلی تأکید کرد و گفت: درشتگویی و ناسزا گفتن خلاف اخلاق است گاهی افراد نمیتوانند منتقد خود را مجاب کنند آن زمان است که دهان به درشتگویی باز میکنند.
خطیب جمعه کرج بابیان اینکه درشتگویی از مسئولان عالیرتبه مورد انتظار نیست، گفت: اینگونه سخن گفتن مشکلات را چند برابر کرده و راه تعامل سازنده را مسدود میکند.
آیتالله حسینی همدانی با تأکید بر اینکه تحقیر دیگران و تحمل نکردن منتقدان با منشور حقوق شهروندی در تضاد است، گفت: اینگونه برخوردها با روش اعتدال نیز در تضاد است.
وی با تأکید بر اینکه مسئولان عالیرتبه کشور باید تحمل نقد داشته باشند، به تعطیلی برنامه «ثریا» که بدون سیاسی بازی مسائل و مشکلات کشور را مطرح میکرد اشاره کرد و گفت: متأسفانه دستور میدهند که این برنامه تعطیل شود این در حالی است که باید به توسعه چنین برنامههای کمک شود.
نماینده ولیفقیه در استان البرز با اشاره به اینکه آقایان بااینکه میدانند دانستن حق مردم است اجرای این برنامه را با حقوق شهروندی در تضاد دیده به همین دلیل دستور به تعطیلی این برنامه دادهاند، گفت: خداوند همه مسئولان را به وظایف آشنا کند و توفیق عمل به دستورات دین را به همه ما ارزانی کند.
وی در بخش دیگری با اشاره به اینکه هدف دشمن تسخیر مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیر کشور است، گفت: انتخابات آرامآرام در دستور کار برخی قرار میگیرد اگرچه عدهای از قبل شروع کرده اند به همین منظور انتظار می رود نهادهای نظارتی با دقت اقدامات را رصد کنند.
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