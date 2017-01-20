اعلام تنها ۲ مفقودی از شهروندان عادی/ فردا مدارس تعطیل نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدی نیا در خصوص وضعیت اعلام مفقودی ها به اداره یازدهم پلیس آگاهی، با تکذیب مراجعه ۲۵ نفر برای اعلام مفقودی گفت: تاکنون تنها ۲ خانواده (به غیر از خانواده آتش نشانان) به پلیس مراجعه کرده اند و از مفقود شدن یکی از اعضای خانواده خود خبر داده اند.

وی در خصوص تعطیلی مدارس اطراف ساختمان پلاسکو،گفت: فردا هیچ مدرسه و موسسه آموزشی تعطیل نیست.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به ادامه محدودیت های ترافیکی در منطقه محل وقوع حادثه،اظهارداشت: به علت ادامه کار امداد رسانی و آوار برداری فردا(شنبه) از تقاطع خیابان جمهوری اسلامی-خیابان سی تیر تا میدان استقلال(چهارراه مخبرالدوله) تردد ممنوع است. از شمال به جنوب هم تردد از میدان فردوسی تا میدان امام خمینی ممنوع است.

وی همچنین خطاب به کسبه ساختمان فروریخته پلاسکو، گفت: کسبه ای که نگران اموال خود هستند و در جریان حادثه ساختمان پلاسکو در بین آوار قراردارد می توانند با اسناد و مشخصات اموال به اداره آگاهی مراجعه کنند.

