هاشمی ائتلاف نیروهای وفادار به نظام را پیش شرط توسعه می دانست

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار رفاه و تامین اجتماعی، حسین نصیری، دبیر اسبق شورای عالی مناطق آزاد کشور و عبدالرحیم کردی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد در سخنانی وجوه مختلف اندیشه رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را بررسی کردند.

عبدالرحیم کردی، مدیر عامل سازمان منقطه آزاد چابهار با بیان اینکه باور من بر این است آیت الله هاشمی رفسنجانی پایه گذار و مبدع بسیاری از تفکرات اقتصادی در کشور بودند، گفت:« ایشان در زمینه توسعه صاحب فکر و اندیشه بود و در قانونگذاری و اجرا نیز این مساله را دنبال کرد. امروزه در هر گوشه کشور اندیشه ایشان را می بینیم. انقلابی که در دوران سازندگی در ایجاد زیرساخت ها صورت گرفت، هنوز هم مشابهی ندارد. مناطق آزاد را ایشان برای اولین وارد عرصه اقتصادی کشور کرده و تعریف آن را ارائه دادند. ممکن است که امروز ما در عمل با اهداف اولیه فاصله زیادی داشته و نتوانسته باشیم آنچه را که مورد نظر بوده است، محقق کنیم اما اندیشه و پایه این عمل صحیح بوده و می تواند نقش کلیدی در اتصال اقتصاد داخلی ما با جهان خارج داشته باشد.»

کردی با تاکید بر اینکه ما امروز در دوران پساتحریم می خواهیم با دنیای خارج ارتباط برقرار کنیم، گفت: «امروز نیازمند ارتبط موثر و اتصال دهنده هستیم تا بتوانیم فناوری و دانش مدیریت روز دنیا را به کشور بیاوریم. ما به بنگاه های اقتصادی نیاز داریم که بتوانند فصل مشترک مناسبی با بنگاه های اقتصادی مطرح دنیا پیدا کنند. ما نیازمند نیروی متخصصی هستیم که دانش و تجربه مدیریت جهانی داشته باشد و در اینجا است که مناطق آزاد می تواند نقش مهمی ایفا کند. من تصور می کنم اندیشه آیت الله هاشمی در مناطق آزاد امروز می تواند بیش از هر زمان دیگری برای ما سرمشق باشد.»

وی ادامه داد: « آیت الله هاشمی در دیداری که سال 95 با مدیران مناطق آزاد داشتند اشاره کردند در زمانی که مسائل منطقه آزاد را دنبال می کردند هر یک از وزرا در ارتباط با مسائل مناطق آزاد تعلل و تاخیر می کرد شخصا ورود پیدا کرده و تذکر می دادند و این نشانه اهمیتی است که برای مناطق آزاد قائل بودند.» وی در پایان سخنانش اصلاح مسیر حرکت مناطق آزاد را بهترین ادای دین به آیت الله هاشمی عنوان کرد و افزود: «هر قدمی که برای توسعه کشور برداریم به شادی روح آن مرحوم می انجامد.»

هاشمی امت محمد(ص) را به سوی وحدت می کشاند

در ادامه مراسم حجت الاسلام احمدعلی قاسمی زاده، امام جمعه موقت شهرستان چابهار سخرانی کرد. وی گفت: «این روزها مطالب زیادی درباره شخصیت آیت الله هاشمی در رسانه ها و مجالس مطرح می شود اما نکته ای که مغفول ماند این مسئله بود که ایشان یک اندیشمند مسلمان بودند. اندیشمندی که باورهای دینی او حول یک عقلانیت جامع سیاسی قرار می گرفت و این عقلانیت می توانست در عمل امت محمد(ص) را به سوی وحدت، همگرایی و همدلی بکشاند.»

وی ادامه داد: «بهترین روابط ما با کشورهای مسلمان در دوران ریاست جمهوری آیت الله هاشمی شکل گرفت. در زمینه وحدت در کشور ما نیز ایشان نگاه فراقومیتی داشت. نمونه آن نیز چابهار ماست. بیشتر اقدامات در زمینه توسعه چابهار در دوران ریاست جهوری ایشان صورت گرفت.»

آقای هاشمی سخنان همگان را با دقت می شنیدند

حسین نصیری، دبیر سابق شورای عالی مناطق آزاد نیز با بیان اینکه توسعه نیازمند منابع مادی و معنوی است گفت: «مهمترین منبع ما برای توسعه نفت است که حدود 70 درصد بودجه کشور از ان طریق تامین می شود. 80 درصد ارز کشور نیز از طریق فروش نفت تامین می شود. ما نیازمند منابع جدیدی هستیم که بتواند کشور را سامان دهد. ما پانزده کشور همسایه داریم که می توانیم از طریق آنها ارتباط بیرونی پیدا کنیم.» نصیری با اشاره به گزارش سازمان تجارت جهانی درباره ایران افزود: «طبق این گزارش کشور ما تنها به دلیل جغرافیایی که دارد، می تواند تا 20 درصد در اقتصاد جهانی تاثیرگذار باشد و در شکل منطقی تر آن تا 10 درصد.»

وی ادامه داد: «دبیرکل سازمان تجارت جهانی معتقد است که بر اساس ارزیابی های سازمان تجارت جهانی تا 45 درصد ارزش افزوده کالا به خدمات تعلق می گیرد، مانند ترانزیت که بخش مهمی از خدمات است و می تواند در کشور ما مشاغل پایدار ایجاد کند. همه این ها به معنی قدرت نقش آفرینی مناطق آزاد در اقتصاد ایران است و بنابراین باید پایه گذار مناطق آزاد در کشور را ستود.»

نصیری ضمن تجلیل از مقام آیت الله هاشمی ادامه داد: «از ویژگی های آقای هاشمی این بود که به سخنان دیگران به خوبی گوش می دادند. به یاد دارم مهندسین ژاپنی وقتی با ایشان دیدار داشتند و درباره زلزله با ایشان صحبت کردند، از تسلطی که ایشان به این مسئله داشتند، شگفت زده شدند. آقای هاشمی واقعا به توسعه علاقه مند بودند و در این زمینه سخنان همگان را با دقت می شنیدند.»

ائتلاف نیروهای وفادار به نظام پیش شرط توسعه

احمد میدری، معاون وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی با بیان اینکه همه خاطرات زیادی از آیت الله هاشمی دارند و بخشی از زندگی همه ما با سخنرانی ها، نطق ها و نماز جمعه های ایشان عجین شده است، گفت: «بزرگداشت این فرد آسان نیست. یکی از دستاوردهای ایشان همین مناطق آزاد بود. مناطق آزاد ایجاد شد تا کانالی برای ارتباط ایران با دنیا باشد. مناطق آزاد تاسیس شد تا هم به رفاه مردم منطقه کمک کند و هم مکانی برای جذب سرمایه و دانش فنی خارجی باشد.»

وی ادامه داد: «به این سوال پاسخ های زیادی داده شده است که چرا ما نمی توانیم از ظرفیت هایی که داریم به درستی استفاده کنیم؟ نظریه پردازان توسعه تلاش بسیاری داشته اند که به این سوال پاسخ بدهند. آخرین پاسخی که توسط اندیشمندان جهانی توسعه به این مسئله داده شده، این است که اگر در کشوری نخبگان سیاسی و صاحبان قدرت با یکدیگر بتوانند ائتلاف کرده و توافق نظر داشته باشند، این کشور می تواند ثبات مدیریتی پیدا کند و بر اساس آن ثبات، امکان توسعه وجود دارد. علت بی ثباتی کشور این است که دو جناح سیاسی اصلی کشور به دنبال حذف یکدیگر هستند. یعنی وقتی یک مدیر از یک گرایش سیاسی می آید رقبای سیاسی خود را حتی اگر افراد سیاسی نباشند، حذف می کند چون به آنها اعتمادی ندارد.»

میدری با تاکید بر اینکه آقای هاشمی در دو دهه پایاتی حیات خود تلاش می کردند هر کسی که به نظام اعتقاد دارد، از نظام حذف نشوند و باقی بماند، گفت: «امروز متخصصان توسعه می گویند ائتلاف نیروهای سیاسی، یکی از اصلی ترین پیش شرط های توسعه است و در بزرگی آقای هاشمی همین بس که در دو دهه پایانی حیات خود، تلاش کرد این الگو را محقق کند.» وی ادامه داد: «وقتی اصلاح طلبان که من نیز یکی از آنها هستم در دوران آقای خاتمی به قدرت رسیدند، آقای هاشمی یکی از سردمداران جناح مقابل بود و کسی بود که بیشترین حملات از سوی اصلاح طلبان به وی صورت می گرفت. در نیمه دوم دهه هشتاد وقتی که اصولگرایان مجلس و دولت را در دست گرفتند و حذف اصلاح طلبان را دنیال می کردند، کارکردی که آقای هاشمی داشت این بود که اجازه ندهد کسانی که در جنگ و در برهه های مختلف انقلاب اعتقاد خود را به نظام اثبات کرده اند، حذف شوند. به همین خاطر بود که مورد اتهام های بسیار شدید از سوی آن جناح قرار گرفت. هاشمی در ویدئویی که از وی منتشر شد می گوید من در میان دو سنگ آسیاب صدای خرد شدن خود را شنیدم. یعنی از سوی هر دو جناح آقای هاشمی تحت فشار قرار داشتند.»

این اقتصاددان گفت: «ما نیاز داریم که در جامعه سیاسی و در همه سطوح و در بین تمامی مردم فرهنگ اعتلا و اعتماد شکل بگیرد. تا زمانی که انسجام اجتماعی در میان ما شکل نگرفته باشد ما دچار بیماری های اداری، سیاسی و اجتماعی های متعدد خواهیم بود. باید در سطوح بالای قدرت این ائتلاف شکل بگیرد و همه باید مانند هاشمی خود را در یک تصویر ببینند و به دنبال حذف یکدیگر نباشند و این خلقیات خاصی می خواهد.»

معاون وزیر کار در پایان گفت:«همین رابطه شیعه و سنی که ما در ایران داریم را با سایر کشورها مقایسه کنید. چرا در ایران شیعه و سنی به راحتی با یکدیگر زندگی می کنند؟ این همبستگی از کجا آمده است؟ این یک فرهنگ است که امکان زیست آرام را برای ما فراهم کرده است. متاسفانه ما در رفتار اداری این فرهنگ را نداریم و بی اعتمادی در همه سطوح دیده می شود. ما اگر بتوانیم خلقیاتی که آقای هاشمی در پانزده سال پایانی زندگی خود داشت را در همه سطوح داشته باشیم می توانیم از ثروت هایی که به فرآوانی خدواند به ما داده است بهره ببریم.»

گفتنی است در این مراسم فیلمی از نظرات کارشناسان درباره آیت الله هاشمی نیز به نمایش درآمد. در این مصاحبه ها علی اکبر ترکان، فرشاد مومنی، محمدرضا واعظ مهدوی، حمیدرضا جلایی پور، احمد خرم، جواد اطاعت و عبدالله رمضان زاده درباره ابعاد گوناگون شخصیت و اندیشه مرحوم آیت الله هاشمی سخن گفتند. پخش مجموعه تصاویری از دوران سازندگی و افتتاح پروژه ها پایان بخش این برنامه بود.