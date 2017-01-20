بزرگترین کمپین «شهر پاک» کشور در یاسوج راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امید سجادیان عصر جمعه در جمع خبرنگاران افزود: نخستین نشست برنامه‌ریزی اجرای کمپین «شهر پاک» به همت تشکل مردم نهاد نهضت سبز زاگرس با حضور مسئولان و نمایندگان ادارات و سازمان‌های کهگیلویه و بویراحمد در محیط زیست مرکز استان برگزار شد.

سجادیان با بیان اینکه تشکل مردم نهاد نهضت سبز زاگرس فعالیت های مناسبی در زمینه های حفظ محیط زیست انجام می دهد، تاکید کرد: این تشکل در نظر دارد پویش زیست محیطی «شهر پاک» را برای نخستین بار در کشور در این استان عملیاتی کند.

سجادیان با بیان اینکه این پویش در محورهای مختلفی اجرا خواهد شد، اظهار داشت: در بخش حقوق شهروندی و مدنی (روز بخشش، آشتی با سینما، اهدای کتاب، تفکیک زباله، عدم خشونت با حیوانات، کمیته‌های مردمی و گردشگری مسئولانه) و در موضوع ترافیک (سه‌شنبه بدون خودرو و بین خطوط برانیم) از محورها و برنامه های این پویش است.



سجادیان افزود: در موضوع سلامت و تغذیه (سه‌شنبه بدون گوشت، بدون دخانیات و عدم استفاده از ظروف یکبار مصرف)، در موضوع خرید پاک (سه‌شنبه بدون کیسه پلاستیکی و اول فکر بعد خرید) و در بخش محیط زیست و پوشش گیاهی (نهال‌کاری، کمیته مردمی اطفای حریق و ایجاد نهالستان) از محورهای دیگر پویش «شهر پاک» است.

دبیر اجرایی نهضت سبز زاگرس با اشاره به اینکه شروع به فعالیت پویش «شهر پاک» به صورت مجازی از یک ماه گذشته آغاز شده است ، بیان داشت : مرحله عملیاتی این پویش شروع شده است.



سجادیان از تهیه و تولید کیسه پارچه‌ای با همکاری شرکت سینره خبر داد و عنوان کرد: این کیسه ها برای جایگزین شدن کیسه‌های پلاستیکی در فروشگاه‌ها تولید و در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.



دبیر اجرایی نهضت سبز زاگرس تاکید کرد: کمپین «شهر پاک» بزرگترین کمپین محیط زیستی کشور است، که برای نخستین بار در یاسوج به عنوان پایلوت اجرا خواهد شد و امیدواریم بتوانیم با اجرای مطلوب این طرح الگوی خوبی برای سایر استان‌های کشور باشیم.



سجادیان به ارسال گزارش عملکرد و پیشرفت این طرح اشاره کرد و افزود: گزارش پیشرفت کار این طرح باید به صورت هفتگی تهیه و جهت استفاده سایر استان‌ها به گروه «قرار سبز» ارسال شود.



وی داشتن شهری پاک و زندگی سالم را از مهم‌ترین اهداف این طرح عنوان کرد و افزود : نهضت سبز زاگرس تاکنون در این حوزه فعالیت‌های مختلفی را انجام داده است.



سجادیان با اشاره به اینکه محوریت کاری نهضت سبز زاگرس کار گروهی و مشارکتی است، عنوان کرد: مردم، دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای اجرای هر چه بهتر این برنامه مهم با تشکل نهضت سبز همکاری لازم را داشته باشند.



سجادیان با بیان اینکه تشکل مردم نهاد نهضت سبز زاگرس سابقه طولانی در فعالیت های مختلف دارد، تاکید کرد: این تشکل از سال ۷۸ فعالیت خود را آغاز کرده است، و تاکنون اقدامات خوبی در راستای حفاظت از محیط زیست انجام داده است.



وی به فعالیت ها و طرح های اجرا شده این نهضت اشاره کرد، و افزود: اجرای طرح جنگلانه، پاکسازی مناطق ذخیره‌گاه دنا، برگزاری کلاس‌های آموزشی پسماند، آموزش کاشت بلوط در مدارس، برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع هوای پاک، شناسنامه‌دار کردن بلوط‌ها و کاشت گیاهان در حال انقراض از مهم‌ترین فعالیت‌های این تشکل است.



سجادیان برپایی نمایشگاه توانمندسازی بانوان، پاکسازی پارک جنگلی یاسوج در هفته سلامت، برگزاری کارگاه اطفای حریق، برپایی غرفه نهضت سبز در نمایشگاه فیلم سبز و کاشت بذر گیاهان بومی در منطقه دمچنار بویراحمد را از دیگر فعالیت‌های مهم این تشکل دانست.