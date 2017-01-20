محسن پیرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال که مقصر حادثه ریزش ساختمان پلاسکو چه کسی است؟ گفت: قانونی که برای شهرداری مشخص شده، نظارت است؛ نظارت بر موضوع ایمنی و استانداردها.

وی افزود: قانونگذار چیزی به عنوان ضابط قضایی برای مداخله توسط شهرداری مشخص نکرده است که شورا یا شهرداری مانع بهره‌برداری شود.

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران تصریح کرد: در سه سال گذشته یعنی از سال ۹۲ تا ۹۵، ۷ اخطار را شهرداری تهران به مدیریت ساختمان پلاسکو داده که رونوشت آنها به اصناف، وزارت کار، فرمانداری و ... نوشته شده است.

پیرهادی گفت: شاید دستگاه قضایی بتواند اقدام مستقیم انجام دهد، اما شهرداری نمی‌تواند چنین کاری انجام دهد.

وی پیشنهاد داد: به نظرم باید مجموعه آتش‌نشانی به عنوان ضابط قضایی معرفی شود تا وقتی به ساختمان‌ها اخطار کتبی می‌دهد، بتواند اقدام نیز انجام دهد.