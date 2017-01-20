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۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۲۵

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران:

پیشنهاد می‌کنم آتش‌نشانی به عنوان ضابط قضایی معرفی شود

پیشنهاد می‌کنم آتش‌نشانی به عنوان ضابط قضایی معرفی شود

عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران پیشنهاد کرد: مجموعه آتش‌نشانی به عنوان ضابط قضایی معرفی شود.

محسن پیرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال که مقصر حادثه ریزش ساختمان پلاسکو چه کسی است؟ گفت: قانونی که برای شهرداری مشخص شده، نظارت است؛ نظارت بر موضوع ایمنی و استانداردها.

وی افزود: قانونگذار چیزی به عنوان ضابط قضایی برای مداخله توسط شهرداری مشخص نکرده است که شورا یا شهرداری مانع بهره‌برداری شود.

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران تصریح کرد: در سه سال گذشته یعنی از سال ۹۲ تا ۹۵، ۷ اخطار را شهرداری تهران به مدیریت ساختمان پلاسکو داده که رونوشت آنها به اصناف، وزارت کار، فرمانداری و ... نوشته شده است.

پیرهادی گفت: شاید دستگاه قضایی بتواند اقدام مستقیم انجام دهد، اما شهرداری نمی‌تواند چنین کاری انجام دهد.

وی پیشنهاد داد: به نظرم باید مجموعه آتش‌نشانی به عنوان ضابط قضایی معرفی شود تا وقتی به ساختمان‌ها اخطار کتبی می‌دهد، بتواند اقدام نیز انجام دهد.

کد مطلب 3882392
سیامک صدیقی

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