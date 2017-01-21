تیم صالحین ورامین به مصاف سایپا می رود

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار معوقه تیم های صالحین ورامین و سایپا از هفته سیزدهم لیگ برتر باشگاه های کشور در حالی روز یکشنبه برگزار می شود که هر دو تیم به پیروزی در این مسابقه نیاز مبرم دارند.

تیم صالحین ورامین تا پایان هفته نوزدهم لیگ برتر باشگاه های کشور با کسب هفت پیروزی در رده دهم جدول رده بندی قرار داشته و برتری مقابل سایپا می تواند جایگاه نماینده والیبال ورامین را بهبود ببخشد.

شاگردان عطار برای حضور در مرحله پلی آف لیگ برتر چاره ای جز برتری مقابل سایپا ندارند و در این میان بر روی حمایت هواداران ورامینی حساب ویژه ای باز کرده اند.

دیدار حساس تیم های صالحین و سایپا در سالن شهید گلعباسی برگزار می شود و این امر می تواند یک امتیاز ویژه و مثبت برای نماینده والیبال ورامین به حساب آید، چرا که همواره صالحین در ورامین نمایش به مراتب بهتری نسبت به دیدارهای خارج از خانه، از خود نشان داده است.

تیم سایپا نیز تا پایان هفته نوزدهم لیگ برتر با کسب ۱۰ پیروزی در رده چهارم جدول رده بندی قرار داشته و با برتری مقابل صالحین ورامین، خیال خود را برای حضور در مرحله پلی آف راحت خواهد کرد.

دیدار تیم های صالحین ورامین و سایپا، ساعت ۱۶ روز یکشنبه در سالن شهید گلعباسی برگزار خواهد شد و هواداران ورامینی از هم اکنون خود را مهیای حضور در سالن و تشویق صالحین کرده اند.