توجه ویژه به قانون جامع حمایت از معلولین در برنامه ششم توسعه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه، دکتر امید قادری در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه این هفته کرمانشاه، با اشاره به تاریخچه بهزیستی و اهداف تشکیل این نهاد حمایتی گفت: سازمان بهزیستی در کشور به همت شهید دکتر فیاض منش در سال ۵۹ با هدف کمک و دستگیری از نیازمندان و آسیب دیدگان اجتماعی درراستای افزایش رفاه اجتماعی و مبارزه با فقر در کشور تشکیل شد.

وی افزود: افتخاری است برای بهزیستی که سازمانی است مورد تأیید امام راحل و مقام معظم رهبری به طوری که رهبری درباره این سازمان فرمودند: من از سازمان بهزیستی به خاطر وظایف سنگینی که بر عهده دارد، تشکر می کنم.

به گفته مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه، برای پرسنل و کارکنان بهزیستی نیز افتخاری است که خدمت گزار اقشاری هستند که از دیدگان پنهان بوده و از منظرهای مختلف فراموش شده اند و قطعا خدمت در اینچنین نهادی علاوه بر رشد و تعامل فکری با داشتن پشتوانه معنوی آثار و خیر برکت فراوانی را در مجموعه ایجاد می کند.

این مقام مسئول با اشاره به وجود آسیب های مختلف اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، تکدی گری و کودکان کار در جامعه به عنوان منکرات، افزود: این آسیب ها پدیده زشتی هستند که باید برای برطرف کردن آن تمامی دستگاه ها همراه با همدلی مردم پای کار باشند.

دکتر قادری اضافه کرد: خوشبختانه طبق سخنان ریاست جمهوری، مقام معظم رهبری در برخی از جلسات موضوع ساماندهی آسیب های اجتماعی را با دقت مدیریت می کنند و دغدغه ایشان توجه به این مسئله است.

وی با بیان اینکه دولت یازدهم نیز با تدوین برنامه های مدون به موضوع آسیب های اجتماعی در شورای اجتماعی کشور می پردازد، گفت: سازمان بهزیستی نیز به عنوان یک نهاد محوری و تأثیرگذار با انجام فعالیت های گسترده در این راستا ورود پیدا می کند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه یادآور شد: بهزیستی سازمانی است که از زمان کودکی یک فرد که در مهد کودک قرار دارد تا در مدرسه، دانشگاه و خانه سالمندان خدمات مختلفی را ارائه می دهد.

این مقام مسئول سازمان بهزیستی را نهادی عنوان کرد که مسئول سلامت روان و اجتماعی افراد است و این مسئولیت سنگین تر از حوزه های دیگر است که بر عهده این سازمان گذاشته شده است.

وی با اشاره به فعالیت ۳۵۰ مهد کودک در استان کرمانشاه که کار پرورش ذهنی و فکری کودکان زیر ۶ سال را بر عهده دارند، گفت: در استان ما ۳۲ هزار معلول وجود دارد که این آمار در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با بیان اینکه اورژانس اجتماعی بهزیستی(۱۲۳) نیز در مواقع ضروری آماده مداخله گری تخصصی با داشتن کادر مجرب متشکل از روانشناسان و متخصصان حوزه سلامت است، گفت: در حال حاضر در سه شهرستان استان اورژانس اجتماعی فعالیت دارد که طبق مصوبات مجلس تا پایان امسال شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر از خدمات اورژانس اجتماعی بهره مند خواهند شد.

این مقام مسئول عنوان کرد: خط تلفن ۱۴۸۰ بهزیستی نیز آماده ارائه خدمات مشاوره ای به افراد است و می تواند در تمام زمینه ها خصوصا در زمینه پیشگیری از اختلافات خانوادگی مؤثر باشد و لازم است افراد در صورت هرگونه مشکلی قبل از مراجعه به دادگاه و مراکز حل اختلافات از خدمات مشاوره ای بهره مند باشند.

دکتر قادری با اشاره پیگیری جدی موضوع مناسب سازی شهری برای تسهیل در تردد معلولان و جانبازان در سطح شهر، ابراز کرد: در استان ستاد مناسب سازی شهری برگزار شده و مصوبات خوبی داشته و مقرر شده ۵ نقطه از شهر پارک های کرمانشاه به عنوان پایلوت برای معلولان و جانبازان مناسب سازی شود و شماره ۳۰۰۰۰۱۲۳۲۲ نیز آماده دریافت هرگونه پیشنهادات و انتقادات در خصوص مناسب سازی است.

به گفته وی، اشتغال مهمترین دغدغه جامعه معلولان است و با توجه به اینکه قانون جامع حمایت از معلولان به خوبی در زمینه استخدام معلولین به خوبی اجرا نشده در برنامه ششم توسعه برای این موضوع برنامه خوبی خواهیم داشت.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه همچنین افزایش مستمری مددجویان بهزیستی، توجه به مقوله سالمندی و همچنین ساماندهی مناطق حاشیه نشینی از دیگر مسائلی است که در برنامه ششم توسعه به آنها توجه می شود.