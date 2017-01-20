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۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۵۸

رقابت های کشتی جام تختی؛

آزادکار ایران راهی بیمارستان شد/ گرفتن عکس و فیلم دردسرساز شد

آزادکار ایران راهی بیمارستان شد/ گرفتن عکس و فیلم دردسرساز شد

نفر پنجم کشتی آزاد قهرمانی جهان بدلیل مصدومیت شدید در جریان رقابت های جام تختی راهی بیمارستان شد.

به گزارش مهر در جریان رقابت های کشتی آزاد جام تختی عباس طحان نفر پنجم مسابقات جهانی لاس وگاس ۲۰۱۵ مقابل امیر محمدی در وزن ۹۷ کیلوگرم به شدت از ناحیه سر آسیب دید و به علت کاهش سطح هوشیاری توسط آمبولانس راهی بیمارستان شد.

در این مبارزه زانوی امیر محمدی به شدت با سر طحان برخورد کرد و وی نتوانست دیگر به مبارزه ادامه بدهد.

نکته تاسف آور و پرحاشیه این روزها باز هم مشکل ساز شد و هنگامیکه آمبولانس برای رساندن وی به بیمارستان عجله داشت اما تعدادی از مردم با ازدحام خود مقابل ماشین و گرفتن عکس و فیلم باعث شدند دقایقی در رساندن طحان به بیمارستان وقفه ایجاد شود.

به گفته تورج ملک محمدی رییس کمیته پزشکی فدراسیون کشتی از سر طحان سی تی اسکن گرفته شده تا پزشکان وضعیت او را مورد بررسی قرار دهند و او در حال حاضر در بیمارستان تا بدست آوردن بهبودی کامل بستر خواهد بود.

کد مطلب 3882453
رضا خسروي

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