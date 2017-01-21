جشن عشایری در ورامین برگزار می شود

محمد حسین تاجیک در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های پیش بینی شده در حوزه روستایی و عشایری اظهار داشت:کمیته روستایی و عشایری شهرستان ورامین با محوریت جهاد کشاورزی تشکیل شده است.

رییس جهاد کشاورزی شهرستان ورامین افزود: باید ظرفیت حوزه کشاورزی، روستایی و عشایری شهرستان ورامین در ایام الله دهه مبارک فجر به مردم معرفی شود.

وی با تشریح برخی از برنامه های پیش بینی شده در ایام الله دهه مبارک فجر ادامه داد: چندین پروژه با حضور مسئولان استانی و شهرستان در ایام الله دهه مبارک فجر افتتاح خواهد شد.

تاجیک متذکر شد: دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران، حضور جهادگران و فعالان حوزه روستایی و عشایری در حرم مطهر امام راحل، برپایی نمایشگاه عکس، برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی و برپایی ایستگاه صلواتی از دیگر اقداماتی است که در ایام دهه فجر انجام خواهد شد.

رییس جهادکشاورزی شهرستان ورامین عنوان کرد:جشن عشایری شهرستان ورامین نیز به منظور نشان دادن ظرفیت ها و پتانسیل های عشایر منطقه در ایام الله دهه مبارک فجر برگزار خواهد شد.