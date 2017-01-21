دانشجویان محجبه دارای پوشش برتر در ورامین تجلیل می شوند

سید محمد احمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل کمیته دانشجویی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی در شهرستان ورامین اظهار داشت: امروز دانشگاه ها و مراکز علمی فعالی در شهرستان ورامین وجود دارد.

دبیر کمیته دانشجویی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی ورامین افزود: دانشگاه جامع علمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین-پیشوا، دانشگاه پیام نور، دانشکده سما و مجتمع آموزش عالی سلامت از جمله ظرفیت هایی محسوب می شوند که هزاران آینده ساز ایران اسلامی در این مراکز مشغول به تحصیل هستند.

وی با اشاره به ضرورت انتقال مفاهیم و ارزش های انقلاب اسلامی به نسل جوان و نوجوان کشور ادامه داد: باید از فرصت دهه فجر برای انتقال دستاوردها و ارزش های انقلاب اسلامی به نسل جوان استفاده کرد.

احمدی گفت: امروز دشمن به وسیله ابزارهای مختلف تلاش دارد تا پیوند جوانان با انقلاب اسلامی و ارزش های نظام را کمرنگ کند و باید فعالان دانشگاهی در ایام دهه فجر با برگزاری برنامه های متنوع و جذاب، توطئه های دشمن را خنثی سازند.

وی با تشریح برخی از برنامه های کمیته دانشجویی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان ورامین بیان داشت:برگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی با موضوع فلسفه گفتن مرگ بر آمریکا، برپایی نمایشگاه آثار مکتوب امام راحل، انتشار بروشور با موضوع انقلاب اسلامی، گلباران مزار شهیدان و دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران و تقدیر از دانشجویان و اساتید برجسته ملی و بین المللی در نماز جمعه ورامین از برنامه های پیش بینی شده در این ایام است.

احمدی یادآور شد: برگزاری نشست های دانشجویی و تقدیر از دانشجویان فعال عرصه های فرهنگی، هنری، ورزشی و علمی و تجلیل از نمایندگان دانشجویان محجبه دارای پوشش برتر در مراکز آموزش عالی ورامین در ایام الله دهه فجر اجرا می شود.

دبیر کمیته دانشجویی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی ورامین متذکر شد:انتشار ویژه نامه خورشید انقلاب، فراخوان مسابقه عکاسی و فیلم کوتاه از راهپیمایی ۲۲ بهمن و صدور بیانیه مشترک دانشجویی نیز از دیگر برنامه هایی است که در ایام الله دهه مبارک فجر اجرا می شود.