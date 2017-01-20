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۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۲۷

مهدی تاج تشریح کرد:

آخرین وضعیت مذاکره فدراسیون با کی روش/ در حال فکر کردن است!

آخرین وضعیت مذاکره فدراسیون با کی روش/ در حال فکر کردن است!

رئیس فدراسیون فوتبال ضمن تشریح آخرین وضعیت مذاکره با سرمربی تیم ملی گفت: مذاکراتی با یکدیگر داشته ایم و فعلا هر دو طرف در حال فکر کردن برای شرایط پیش رو هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج در پاسخ به سوالی در ارتباطی با مسئولیت جدید و عضویت در کمیته مسابقات فیفا گفت: از همه عزیزان تشکر می کنم و امیدوارم به بقیه اعضای کمیته مسابقات فیفا در مدت این چهارسال کمک کنم تا مسابقات به نحواحسن و بدون مشکل برگزار شود.

وی در ادامه در خصوص پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت تیم ملی و نتایج جلسات اظهار داشت: دو جلسه چند ساعته با کی روش داشتیم که این جلسات در روزهای سه شنبه و جمعه برگزار شد که هر دو در حال فکر کردن برای شرایط پیشرو هستیم و باید سخت تلاش کنیم تا تیم ملی فوتبال مقابل رقبا به موفقیت برسد.

رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: همه تلاش کنیم شرایط موجود را به شرایط مطلوب برسانیم، هر چند کی روش نگرانی هایی دارد که امیدوارم همکاری همه جانبه اهالی فوتبال، باشگاهها و صاحب نظران موجب شود برای اولین بار شاهد حضور دو دوره پیایی در جام جهانی باشیم.

مهدی تاج در پایان تاکید کرد: باید نقطه پایان تمام اختلافات و اختلاف سلیقه ها به صعود به جام جهانی ختم شود و در این مسیر مشکلات متعددی وجود دارد که باید با هماهنگی و همدلی مرتفع شود.

کد مطلب 3882473
رضا خسروي

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