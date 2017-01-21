خبرگزاری مهر، گروه استانها- ونوس بهنود: چندی پیش شورای شهر اردبیل مصوبه پرسروصدایی را بررسی کرد. شهرداری درخواست افزایش پلهای عابر پیاده را با مشارکت بخش خصوصی طرح و در نهایت احداث هفت پل در حالی که هیچکس از متولیان آمار دقیق پلهای موجود را نمیدانست، مصوب شد.
اما تأثیر این سازههای فلزی که مدتها است با بحث و جنجال احداث میشود و در گوشه گوشه شهر رو به افزایش است به مانند بسیاری از ساختوسازهای شهری چندان مورد توجه تصمیم گیران و برنامه ریزان نبوده و نیست.
افزایش پلها در وضعیتی مطرح شد که برخی اعضای شورای شهر از بلااستفاده ماندن پلهای موجود، وضعیت نامطبوع ظاهر و فیزیک پلها و حتی ایمنی پلها انتقاد کردند.
در بررسی میدانی خبرگزاری مهر از برخی پلهای عابر پیاده مشخص شد نه تنها نظرات منتقدان به جا است بلکه تصمیم جدید شهرداری اردبیل تکرار مکررات احداث سازههایی است که عملاً مورد استفاده قرار نمیگیرد.
پلهای عابر پیاده استفاده نمیشوند
یکی از شهروندان اردبیلی به خبرنگار مهر گفت: پلهای عابر پیاده به حدی پله دارد که نمیارزد شما وقت بگذاری از یک یک آن عبور کنی و به سمت دیگر خیابان برسی.
فاطمه احد زاده در پاسخ به این سؤال که آیا ایمنی پلها کافی نیست تا در خیابانهای پرتردد از پلهای عابر پیاده استفاده کرد، متذکر شد: به عقیده من کسی به خاطر ایمن بودن این همه پله را بالا نمیرود.
وی افزود: اگر کمی احتیاط کنید میتوانید از عرض خیابان عبور کنید و خودروها هم میایستند تا عابر پیاده عبور کند.
شهروند دیگر ساکن شهرک آزادی اردبیل با ابراز تأسف از وضعیت تنها پل با پلهبرقی اردبیل به خبرنگار مهر گفت: این پل هوایی چند سال طول کشید تا احداث شود و شهروندان به خاطر تجهیزات پل که پیادهرو را پوشانیده بود اذیت شدند.
نادر رحیمی اضافه کرد: متأسفانه در خصوص احداث این پل شهرداری درست عمل نکرد و حالا که پل احداث شده تنها در ساعاتی قفل درهای پل باز میشود و میتوان از آن استفاده کرد.
به عقیده این شهروند خود مردم هم رفتار درستی نداشتند و تمامی بخش داخلی پل جملات نامناسب نوشته شده و در واقع منظر نامطبوعی گرفته است.
رحیمی تأکید کرد: در این قسمت از خیابان چهارراه حافظ تردد خودروها به حدی نیست که استفاده از پل عابر پیاده ضروری باشد و زمان و انرژی قابلتوجهی از فرد سلب میشود.
استفاده نشدن از پلهای عابر پیاده موضوعی است که نایبرئیس شورای شهر اردبیل نیز به آن تأکید کرد و افزایش تعداد پلهای عابر پیاده بدون در نظر گرفتن وضعیت پلهای فعلی را اقدام غیر کارشناسی خواند.
لیلا تقوی با تأکید به اینکه خود به شخصه وضعیت تردد در چند پل را بررسی کرده است، اضافه کرد: بنده به جز تعداد انگشتان یک دست ترددی در بسیاری از پلهای سطح شهر ندیدم.
وی افزود: به جای احداث چند پل فلزی که مورد استفاده قرار نمیگیرد لازم است پلهای مکانیزه و پلههای برقی احداث شود.
استفاده تفننی به جای ایمنی
یکی از کهنسالان اردبیلی نیز معتقد است اغلب پلهای عابر پیاده اردبیل به درد ورزشکاران میخورد نه بچهها و سالمندان.
نرگس مصطفوی افزود: اگر شهرداری این پل را برای شهروندان ساخته تا ایمن از این سمت خیابان تا سمت دیگر بروند برای خود بنده با وضعیت نامناسب جسمی استفاده از این همه پله از سوی پزشک منع شده است.
وی در خصوص نحوه عبور خود از عرض خیابان اضافه کرد: اگر چراغراهنما باشد از مسیر چراغراهنما تردد میکنم و اگر نباشد از کسی کمک میگیرم تا من را به سمت دیگر خیابان برساند.
برخی شهروندان از رفتار نوجوانان نیز گلهمند بودند و معتقدند منظر اغلب پلهای عابر پیاده تخریب شده و جملات و الفاظ نامناسبی با رنگ و ماژیک درج شده است.
عضو شورای اسلامی شهر اردبیل با انتقاد از وضعیت سازههای پلهای عابر پیاده تأکید کرد: اردبیل منطقه سردسیر است و با این وجود سازه پلها هیچ تناسبی با اقلیم منطقه ندارد.
ایرج آقازاده مثالی از گیرکردن چادر یک بانوی مسن به پلههای فلزی یکی از پلهای عابر پیاده را مثال زد و افزود: به جای احداث پل عابر پیاده چند زیرگذر در معابر پرتردد احداث شود.
سید غنی فروزان یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر اردبیل نیز معتقد است جمعیت شهر اردبیل رو به افزایش است و لازم است پلهای عابر پیاده نیز متناسب با نیاز معابر افزایش یابد اما نباید از فرهنگسازی احداث پلها غافل بود.
احداث پلها بدون بررسی نظرات مردمی
جمعبندی مصاحبه میدانی مهر نشان میدهد اغلب شهروندان ناراضی از وضعیت پلهای عابر پیاده هستند.
در وضعیتی که برخی اعضای شورای شهر مشکلات فرهنگی را مانع استفاده از پلهای عابر پیاده میدانند خود شهروندان چنانکه ذکر آن رفت تأکید دارند که مکان، نوع سازه و ویژگیهای پلها مطلوب استفاده نیست.
یکی از اعضای شورای اسلامی شهر اردبیل در اظهارنظر قابلتوجهی معتقد است پلها به هیچ عنوان غیر قابلاستفاده نیست.
اگر شهرداری به دنبال فرهنگسازی برای استفاده از پلهای عابر پیاده است، در ابتدا بررسی از علت بیاستفاده ماندن پلها و حتی تخریب منظر آن داشته باشدبه عقیده محمد اصلانیان احداث پل مکانیزه هزینهبر است و احداث زیرگذر هم به صورت محدود میتواند اجرایی شود به همین دلیل پل عابر پیاده بهترین راهحل است.
در عین حال سلامت صفری عضو دیگر نیز تأکید کرد: در برخی مناطق مردم برای احداث پل درخواستهای متعدد دادهاند به ویژه در برخی مناطق که مدرسه کنار خیابان داریم احداث پل ارتباط مستقیم با ایمنی شهروندان دارند.
رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل ذکی اله خوشبخت نیز افزایش تعداد پلهای عابر پیاده را ضروری میداند.
وی افزود: پلهای عابر پیاده با هدف سهولت در رفتوآمد مردم احداث میشود و برای استفاده بهینه نیز باید فرهنگسازی صورت گیرد.
این در حالی است که یکی از شهروندان اردبیلی معتقد است برخی پلها در مکان نامناسب احداث شده و متأسفانه در احداث پلها از نظرات مردم استفاده نمیشود.
علی امین پور افزود: اگر شهرداری به دنبال فرهنگسازی برای استفاده از پلهای عابر پیاده است، در ابتدا بررسی از علت بیاستفاده ماندن پلها و حتی تخریب منظر آن داشته باشد.
۶۰ درصد از تصادفات فوتی درونشهری عابران پیاده هستند
شهردار اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر افزایش تعداد پلهای عابر پیاده را ضروری عنوان کرد و افزود: حتی در برخی مناطق شهری نسبت به احداث درخواست شده است.
به گفته حمید لطفاللهیان قرار است هفت پل جدید به شیوه تهاتر با مشارکت بخش خصوصی احداث شود و مکان پلها دقیقاً در جایی انتخاب شده که بررسیها نشان میدهد احداث پل به جد در این مناطق ضروری است.
در عین حال رئیس پلیس راهور استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر به نکات ظریف ایمنی اشاره کرد که به نظر میرسد در تصمیم افزایش پلها مورد غفلت است.
رحیم آقامحمدی تصریح کرد: تعداد و کیفیت گذرگاهها و پلهای عابر پیاده در معابر استان کافی نیست و این کمبود در وضعیتی است که ۶۰ درصد از متوفیان تصادفات درونشهری اردبیل را عابران پیاده تشکیل میدهند.
پلهای عابر پیاده که مکانیزه نیستند نمیتواند عملاً مورد استفاده سالمندان قرار گیردوی افزود: نه تنها تعداد پلهای عابر پیاده کافی نیست بلکه بیشتر آن ها قابلیت استفاده برای برخی گروههای سنی در معرض خطر تصادفات از جمله سالمندان را ندارد.
رئیس پلیس راهور استان با اشاره به اینکه در سال جاری ۳۵ درصد از متوفیان سن بالای ۵۰ سال داشتهاند، ادامه داد: به عنوان مثال پلهای عابر پیاده که مکانیزه نیستند نمیتواند عملاً مورد استفاده سالمندان قرار گیرد.
آقامحمدی تأکید کرد: هر چند احداث پلهای مکانیزه به دلیل هزینه بالا عملاً اجرایی نمیشود اما لازم است نسبت به احداث پلهای مکانیزه برنامهریزیهایی صورت گیرد.
وی افزود: برای راهحل کوتاهمدت ایمنسازی تردد عابران پیاده میتوان از گذرگاههای عابر پیاده استفاده کرد که به مراتب ایجاد آن هزینه کمتری دارد.
رئیس پلیس راهور استان متذکر شد: در عین حال میتوان از موانع فیزیکی برای ایجاد کانالهای عبور عابران پیاده استفاده کرد.
آقامحمدی با اشاره به تجربه موفق برخی استانها در این زمینه افزود: لازم است تا زمانی که اعتبار لازم احداث پلهای عابر پیاده مکانیزه تأمین نشده از گذرگاه و کانال برای ایمنسازی استفاده کرد.
اقدام شهرداری که البته با حسن نیت انجام میشود در وضعیتی محل انتقاد شهروندان است که به نظر میرسد حتی کوچکترین نظرسنجی در اجرای پروژههای عمرانی شهری از مردم صورت نمیگیرد و حتی به نظرات مغایر نیز توجهی نمیشود.
شهروندان اردبیلی هر روز شاهد آغاز و اتمام پروژههایی هستند که کمترین نقشی در تصمیمگیری برای احداث آن نداشتهاند و پارلمان محلی نیز با وجود اینکه میبایست مدافع نظرات مردمی باشد ضرورت نظرسنجی را نهادینه نکرده است.
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