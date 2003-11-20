روز جهاني قدس عامل وحدت ميان كشورهاي اسلامي است

دكتررحماندوست دبيركل جمعيت دفاع ازملت فلسطين درگفتگوي اختصاصي با خبرگزاري مهرگفت: طي سالهاي گذشته علي رغم اينكه مردم فلسطين هيچ سلاحي براي مبارزه دراختيارنداشته اما باصبر و شكيبايي و تحمل سختي ها و مشكلات توانستند سرنوشت خود را به دست بگيرند ويك بارديگرهويت اصلي و واقعي را به ملتهاي مسلمان منطقه بازگرداند.

وي درپاسخ به اين سوال كه انتفاضه ملت فلسطين چه تاثيراتي برتحولات منطقه خاورميانه دارد،اظهارداشت: در طول سه سالي كه ملت فلسطين هويت خود را بازيافت وازكشورهاي عربي واسلامي قطع اميد كرد، توانست با انجام عمليات استشهادي كه پايه واساس كارمبارزه با اسرييل را تشكيل مي دهد برروي پاي خود بايستاد.

دبيركل جمعيت دفاع از ملت فلسطين افزود: همزمان با اين اقدام مردم فلسطين، ملتهاي مسلمان منطقه دريافتند اگر ملتي درسرزميني تحت سلطه خشونت طلباني مثل" آريل شارون" نخست وزير رژيم صهيونيستي قرار گيرد با اتكاي به نيروي خود قادرهستند هويت از دست رفته خود را بازگردانند .

وي درباره تاثيرروزجهاني قدس برانتفاضه ملت فلسطين گفت: برپايي روزجهاني قدس عاملي هماهنگ كننده براي يكپارچگي ملت ها و ايجاد وحدت ميان كشورهاي اسلامي است واين يك حركتي است كه به سمت حمايت ازملت فلسطين سير مي كند و درروزجهاني قدس ما مي بينيم كه همه اين نقطه ها يكباره دراين برآيند جمع مي شود و به منصه ظهور مي رسد.

رحماندوست تاكيد كرد: پشتوانه روزجهاني قدس امام خميني (ره) بودند كه باعث شدند مساله قدس و فلسطين ازگرايشات ملي و پان عربي فاصله بگيرد و گرايشهاي اسلامي خود را حفظ كند.

وي با اشاره به اظهارات حضرت امام خميني (ره) درباره روز جهاني قدس گفت: كلام حضرت امام درباره اينكه اسراييل غده سرطاني است و بايد ازصفحه روزگار محو شود الهام بخش براي آغازروزجهاني قدس بود.

دكتررحماندوست درپاسخ به اين سوال كه مردم كشورهاي منطقه چگونه مي توانند ازمردم فلسطين حمايت كنند اظهارداشت: كشورهاي منطقه با برگزاري تظاهرات اعتراض آميز، تحريم اقتصادي اسراييل و حمايت هاي مالي مي توانند از اين ملت ستم ديده حمايت كنند .

وي گفت: زماني كه ملت فلسطيني مي شنود دركشوري مثل لبنان، ايران ، سوريه ، مصر و ديگر كشورهاي اسلامي نداي حمايت از آنها سرداده مي شود، براي مقابله بيشتر با اسراييل انرژي مي گيرد.

وي در پايان تنها راه حل مساله فلسطين را مبارزه تا پيروزي كامل دانست و گفت: ملت فلسطين با انجام عمليات استشهادي وحفظ يكپارچگي برمواضع ثابت خود مي تواند اسراييل را شكست دهد.