ادامه حفر تونل از طبقه منفی۲ پاساژ کویتی ها به موتورخانه پلاسکو

اقبال شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای ورود به زیر آوار راهکارهای مختلفی امتحان شده است، گفت: در حال حاضر جدیدترین راهکار و آخرین پیشنهاد، ورود از طبقه منفی دو پاساژ کویتی ها به موتورخانه پلاسکو است.

وی افزود: از حدود دو ساعت قبل این عملیات آغاز شد، اما بعد از این زمان با وقفه اندک همراه بود که بار دیگر با حضور شهردار تهران و دستور ادامه کار، ایجاد حفره جدید پیگیری شده است.

این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: تاکنون با ایجاد تونل های چندگانه هنوز هیچ اثری از آتش نشانان شهید یا محبوس پیدا نشده است.