به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی رشته موی تای استان مرکزی روز جمعه به مناسبت فرارسیدن دهه فجر در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان در اراک برگزار شد.

در پایان در رده سنی جوانان امیررضا سرلک از خمین، علی سیاهپوش از خمین، امیرحسین کارچانی از اراک، علی نجفیان از ساوه، میثم شمسی از ساوه و مرتضی بنور از ساوه در اوزان ۵۱، ۵۴، ۵۷، ۶۳.۵ ، ۶۷ و ۷۵ کیلوگرم مقام های اول را کسب کردند.

در رده سنی بزرگسالان هم ناصر حیدری از خمین، حسین غریبی از اراک، صابر حاج میرزایی از اراک، سیدحسین حسینی از خمین، سعید حاجی آبادی از اراک، احد رجبی از اراک، مهدی خاکی نژاد از اراک، علی عربی از خمین و رضا احدی از اراک در اوزان ۵۱، ۶۰، ۶۳.۵، ۶۷، ۷۱، ۷۵، ۸۱، ۸۶ و به اضافه ۹۱ کیلوگرم عناوین نخست را کسب کردند.

در رده بندی تیمی هر دو رده سنی، اراک با کسب شش طلا، پنج نقره و سه برنز مقام قهرمانی را به دست آورد، خمین با کسب پنج طلا، هشت نقره و دو برنز نایب قهرمان شد و ساوه هم با به دست آوردن سه طلا، دو نقره و یک برنز سوم شد.

همچنین احد رجبی، بهمن رجبی، غلامرضا کوچکی، محمد زارعی، شاهین محمدی، داود نوش آبادی، محمد افشار و مهدی داود آبادی داوری مسابقه را بر عهده داشتند.

گفتنی است موی تای به معنای مشت‌زنی تایلندی بوده و یکی از سبک‌های آزاد ورزش‌های رزمی است که مبارزات آن به صورت برخورد کامل و در رینگ برگزار می‌شود.