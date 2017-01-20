انتقال آتش به ساختمان مجاور پلاسکو مهار شد/شرایط تحت کنترل است

اقبال شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سرایت آتش به ساختمان مجاور پلاسکو گفت: ساختمان پلاسکو محل تولید و عرضه پوشاک و مواد نایلونی بوده و همین مسئله اطفای حریق را با دشواری بسیاری همراه کرده است.

وی افزود: ساختمان های کناری نیز برخی شان محل تولید پوشاک هستند که هر لحظه احتمال سرایت آتش به آن ها وجود دارد.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: حرارت و آتش احتمال سرایت آتش سوزی را بالا می برد، چنان که این حرارت باعث آتش سوزی در یکی از اتاق های برج کناری پلاسکو شد، اما بسیار سریع این آتش توسط آتش نشانان مهار شد.

شاکری گفت: در حال حاضر همه چیز تحت کنترل است و جای نگرانی ندارد و ایمنی سمت جنوب و غرب ساختمان پلاسکو تامین شده است.

آواربرداری چند روز طول می کشد

این عضو شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: علت طولانی شدن آواربرداری ساختمان پلاسکو این است که ما در این جا با اسکلت فلزی سر و کار داریم که از ۱۷ طبقه به ۳ طبقه رسیده است و فولاد بر اثر حرارت ذوب شده و به هم چسبیده است.

شاکری گفت: الان نیاز به برش های بسیار ویژه و با ایمنی بالا داریم که سرعت کار را پایین می برد.