کنترل آفت سن گندم در ۱۱۰ هزار هکتار از مزارع گندم زنجان

حسین جعفری در گفتگوبا خبرنگار مهر افزود: پوشش ۹۶ هزار هکتار از اراضی استان زنجان تحت مدیریت تلفیقی آفات به منظور تولید محصول سالم در استان زنجان انجام شده است.

وی از کنترل آفت سن گندم در سطح بیش از ۱۱۰ هزار هکتار از مزارع گندم استان زنجان در سال جاری خبر داد، گفت: کنترل حمله ملخ مراکشی به مزارع شهرستان طارم در سطح ۶ هزار هکتار در سال گذشته و ۱۲ هزار هکتار در سالجاری انجام شده است.

جعفری تاکید کرد: استان زنجان طی دو سال اخیر کسب رتبه ممتاز در مدیریت مطلوب و علمی آفت مگس زیتون را به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان افزود: خوشبختانه در استان زنجان بخش کشاورزی در اشتغال نقش بسیار مهمی را داردو حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در راستای توسعه اشتغال در استان زنجان در دستور کار جهاد کشاورزی است.

جعفری گفت: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان حاصل مشارکت راهبردی و هدفمند تولید کنندگان بخش کشاورزی و دولت برای توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است.

وی ابراز کرد: این صندوق به عنوان یک موسسه مالی و اعتباری می خواهد از طریق جذب مستمر منابع مالی تولید کنندگان و دولت فعالیتهای تولیدی سهامداران خود و دیگر تولید کنندگان در استان را پشتیبانی کند.