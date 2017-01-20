مهرام دوباره در سنندج باخت/ایستک با حمایت هوادارانش صدرنشین رابرد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم دور برگشت رقابت های لیگ دسته یک بسکتبال باشگاه های کشور بعد از ظهر جمعه یکم دی ماه در شهر های مختلف کشور پیگیری شد.

در یکی از مهم ترین چهار دیدار این هفته در ورزشگاه آزادی شهر سنندج تیم ایستک کردستان میزبان تیم قدرتمند مهرام تهران بود.

سوت آغاز این بازی در حالی زده شد که به دلیل حساسیت بالای بازی مسئولان استانی، نمایندگان مردم در مجلس، و اعضای شورای شهر، پیشکسوتان ورزش و هنرمندان نظاره گر بازی بودند و برای ادای احترام به جان باختگان حاثه ریزش ساختمان پلاسکو یک دقیقه سکوت کردند.

تیم ایستک کردستان در کوارتر اول بازی نتیجه ۲۰ بر ۱۰ را کسب کرد و در ادامه بازی با حمایت و تشویق های بی امان هواداران توانست نیمه اول بازی را با نتیجه ۳۲ بر ۲۱ به اتمام برساند.

با شروع کوارتر سوم شاگردان رضا نوری برتری خود را بر تیم مهرام تهران نشان دادند و در این کوارتر از بازی نیر نتیجه ۴۷ بر ۳۱ را بدست آورد.

در کوارتر چهارم و پایانی بازی تیم مهرام به بازی برگشت و توانست اختلاف امتیاز خود را با تیم کردستان کم کند اما تشویق های بی امان تماشاچیان و تجربه مربی کردستان بر بازیکنان جوان تیم مهرام غلبه کرد و بازیکنان ایستک کردستان توانستند با نتیجه ۶۰ بر ۵۰ این تیم را شکست دهند.

تیم ایستک کردستان با پنج برد و چهار باخت و ۱۴ امتیاز به رده چهارم جدول بازگشت و مهرام تهران نیز با گرفتن یک امتیاز از این بازی با ۱۷ امتیاز در رده اول جدول ماند.

در ادامه این مسابقات تیم ایستک کردستان روز جمعه هفته آینده هشتم بهمن ماه در اصفهان میهمان تیم پرواز این شهر خواهد بود.