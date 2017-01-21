ادای دین مردم شیراز به آتش نشانان پلاسکو/ ایستاده ام چو شمع

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعتهای اولیه شامگاه جمعه مردم شیراز با حضور در ایستگاههای شماره ۲ و ۴ آتش نشانی به روشن کردن شمع، اهدا دسته های گل به قرائت فاتحه برای جانباختگان این حادثه ناگوار پرداختند و برای سلامتی بازماندگان و کسانی که در این ساختمان ۵۴ ساله که پنجشنبه صبح پس از آتش سوزی فرو ریخت، به دعا و آرزوی آرامش پرداختند.

در ایستگاه شماره ۴ که در خیابان بعثت شیراز قرار دارد مردم با دلداری دادن به همکاران این آتش نشانان با چشمان اشک بار به قرائت فاتحه پرداخته و برای بازماندگان آرزوی صبر کردند.

یکی از بانوانی که در ایستگاه شماره ۲ در بلوار فرهنگ شهر به آرامی به قرائت قرآن می پرداخت در گفت و گو با خبرنگار مهر عمق فاجعه را گستره بیان کرد و با چشمانی اشک بار گفت: ای کاش پیش از هر واقعه دردناکی بشود از چنین رویدادهای ناگواری پیشگیری کرد.

او که با خانواده به این مراسم آمده بود با ابراز همدردی با خانواده های آتش نشانان عنوان کرد: من از هنگامی که این خبر را شنیدم تمام نگرانی ام از فرزندان، همسران و بازماندگان این جان برکفان هستم که چه شبانه روزی را پشت سر گذاشته اند. این واقعه آتش به جان همه مردم ایران زد.

درحالیکه آتش نشانان شیرازی با حزن و اندوه فراوان پذیرای مردم و سوگواران بودند تا پاسی از شب ایستگاه های آتش نشانی مملو از جمعیت فضای اندوه باری را تجربه می کردند که با نوای سوگواری و ترانه های حزن انگیز هر عابری را به سوی این فضا می کشاند.

یکی از افرادی که با دسته ای گل به این جمع سوگوار پیوست آقایی بود که به همراه دختر خردسال خود آمده بود. او هم با تسلیت گفتن به آتش نشانان ایستگاه شماره ۲ به خبرنگار مهر، گفت: در این لحظات سخت که خانواده هایی در شوک ناپدید شدن سرپرست خانواده به سر می برند امیدوارم به زودی خبرهای خوشایندی به گوش برسد که دست کم التیامی بر زخمهای این فاجعه باشد.

در دیگر نقاط شهر شیراز نیز ایستگاه های آتش نشانی صحنه همدردی مردم با جان باختگان آتش سوزی ساختمان پلاسکو تهران بود.

سازمان آتش نشانی شیراز آمادگی خود را جهت کمک به آتش نشانان تهرانی اعلام کرد

در این رهگذر محمد فرخ زاده رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شیراز آمادگی این سازمان را جهت همکاری در امداد رسانی به آتش نشانی تهران اعلام کرد و گفت:در صورت نیاز به همکاری این سازمان تمهیدات لازم جهت اعزام نیرو و ارسال تجهیزات اطفایی و امدادی به محل حادثه را پیش بینی کرده است و در همین راستا پیرو هماهنگی با شهردار محترم 2 نفر از فرماندهان ارشد سازمان به همراه مشاور سازمان جهت حضور در حادثه به تهران اعزام شده اند.

از سویی دیگر بازنشستگان آتش نشانی شیراز جهت کمک به آتش نشانان تهران اعلام آمادگی کردند.

در پیامی آتش نشانان بازنشسته سازمان اعلام آمادگی خود را جهت حضور در تهران به منظور همکاری در امداد رسانی به آتش نشانان عزیز تهرانی اعلام کردند.