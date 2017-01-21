بیمارستان سروستان توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، در این طرح که با اضافه شدن ۷۰۰ متر به زیربنای بیمارستان شهدای سروستان انجام می شود بیش از ۲۰ تخت اورژانس به مجموعه بیمارستان اضافه می شود.

با بهره برداری از این طرح که تا کنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد خدماتی همچون کولونوسکوپی و ۱۴ مطب متخصص به بیمارستان ۳۲ تختخوابه سروستان افزوده می شود.

طرح توسعه و بهسازی بیمارستان سروستان در راستای تحقق اهداف طرح تحول نظام سلامت در حال اجرا شدن است.

همچنین در راستای طرح تحول نظام سلامت، ساختمان مرکز خدمات جامع سلامت با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی و پایگاه اورژانس شهری سروستان نیز در حال احداث است.

این پایگاه اورژانس به همت خیران سروستانی در زمینی به مساحت هزار متر مربع و ۴۰۰ متر زیربنا در ۲ طبقه به بهره برداری می رسد.

سرپرست راه و شهرسازی نی ریز معرفی شد

در مراسمی با حضور مدیران استانی و محلی سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان نیز ریز معرفی شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس در حکمی صمد بذرافشان را به عنوان سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان نی ریز منصوب کرد.

بذرافشان در مراسمی با حضور مدیر توسعه و منابع اداره کل راه و شهرسازی استان فارس و مسئولان محلی معرفی و از خدمات امیر شاهسونی رئیس پیشین راه و شهرسازی نی ریز تقدیر شد.

گردهمایی مدیران پژوهش‌سرای دانش آموزی فارس در جهرم

مدیران پژوهش سراهای دانش آموزی استان فارس به منظور تبادل تجربیات یکدیگر در جهرم گردهم آمدند.

فرماندار ویژه جهرم در جلسه گردهمایی پژوهسراهای استان فارس در جهرم، دوران جوانی را از حساس ‌ترین دوره‌ های زندگی دانست و گفت: درباره جوانی و جوانان، گفته‌‏ ها و ناگفته ‌‏های فراوانی وجود دارد چرا که دوره جوانی از حساس ‌ترین مراحل زندگی است.

وی با اشاره به اینکه در دوره جوانی فضائل کامل و پایدار می ‌شود، افزود: در این دوران، تربیت پذیری، عقیده و اخلاق، مستحکم می ‌‏شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان جهرم، جوان را شخصیتی پیگیر، مطالبه ‌گر، کنجکاو و فعال و با نشاط دانست و بیان داشت: باید مطالبات آنان را بر حسب نیازهای روزمره مورد توجه قرار داده و پاسخ گو باشیم.

صحرائیان پژوهش را لازمه پیشرفت کشور دانست و عنوان کرد: باید تلاش کنیم همه افراد به ویژه نسل نوجوان و جوان به اهمیت پژوهش و تحقیق بیشتر آشنا شوند.

وی با بیان اینکه ظرفیت نسل جوان، برای تولید علم به منظور خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی، از بالاترین ظرفیت ‌‏ها است، تاکید کرد: در این راستا باید از این ظرفیت عظیم دانشگاه‎ ها در ابعاد مختلف علمی، اخلاقی و اجتماعی جامعه نهایت استفاده را برد.