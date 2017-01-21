شکست بانوان فوتسالیست شیرازی/بانوی شیرازی قهرمان «آلپاین» شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال قشقایی شیراز که در پانزدهمین هفته از لیگ برتر باشگاه های کشور به مصاف استقلال اهواز رفته بود، نتیجه را با تساوی بدون گل به پایان رساند.

در پایان هفته پانزدهم تیم قشقایی شیراز با ۱۱ امتیاز در رده هشتم جدول ره بندی قرار گرفت.

تیم قعرنشین استقلال اهواز نیز که از شرایط مناسبی برخوردار نیست با کسب یک امتیاز این بازی تنها با دو امتیاز در رده دهم لیگ برتر بانوان باشگاه های کشور قرار دارد.

شکست بانوان فوتسالیست شیرازی مقابل اصفهانی ها

تیم فوتسال بانوان کارا شیراز در هفته هفدهم رقابت های لیگ برتر مغلوب سپاهان اصفهان شد.

تیم کارای از هفته هفدهم رقابت های لیگ برتر بانوان کشور به مصاف سپاهان اصفهان رفت که در پایان نتیجه را به حریف خود واگذار کرد.

بانوان شیرازی در حالی با نتیجه ۳ بر یک مغلوب حریف اصفهانی خود شدند که با ۲۱ امتیاز در رده ششم جدول رده بندی باقی ماندند.

قضاوت این دیدار را مرجان موحدی و فریبا کعبی بر عهده داشتند.

بانوی شیرازی قهرمان مسابقات آلپاین شد

بانوی اسکی باز شیرازی در هفته دوم لیگ اسکی آلپاین موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.

فروغ عباسی اسکی باز شیرازی که در مسابقات اسکی کشور حضور داشت با برتری مقابل حریفان خود موفق به کسب عنوان قهرمانی در هفته دوم این رقابت ها شد.

عباسی که در رشته مارپیچ کوچک صاحب رتبه نخست شد در هفته نخست این رقابت ها و در رشته مارپیچ بزرگ عنوان نائب قهرمانی را کسب کرده بود.

این رقابت ها به مدت دو روز در پیست اسکی دیزین برگزار شد.