آثار و خاطرات شهدا باید مکتوب و به جوانان معرفی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی فارس، حجت الاسلام محمدصادق مهرابی در دیدار با سرهنگ پاسدار حمیدرضا گرامی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان، بیان داشت: خدمت به شهدا و معرفی آثار آنها توفیق الهی است و کسانی که در این راستا تلاش دارند در واقع از همه دستاوردهای نظام اسلامی صیانت می کنند.

وی بااشاره به این که باید شاخص های شهدا را برای نسل نوجوان و جوانان معرفی کنیم، تصریح کرد: همه دستگاه های فرهنگی باید باهم تعامل داشته باشند تا فرهنگ ایثار و شهادت در بین مردم ترویج شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس، در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که دشمن در جنگ تحمیلی از ایمان بسیجیان شکست خورد، خاطر نشان کرد: رشادت های جوانان بسیجی در لوح تاریخ ایران اسلامی ماندگار شده است.

حجت الاسلام مهرابی همچنین از تجلیل شهدای مدافع حرم در دهه فجر خبر داد و یادآورشد: همه ظرفیت های اداره کل تبلیغات اسلامی استان در اختیار اداره کل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس قرار دارد.

در این دیدار گرامی مدیرکل حفظ، آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان فارس نیز طی سخنانی گفت: بعد از دوران دفاع مقدس، از مساجد فاصله گرفته ایم که همین امر باعث شده است دشمن براحتی و از طریق فضای مجازی بین نوجوانان و جوانان رسوخ پیدا کند.

وی ادامه داد: باید در همه کارها حرف و عمل یکی باشد تا نتیجه مطلوب تری به دست آید.