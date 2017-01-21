۳۵ کوهنورد مفقودشده ارتفاعات رامیان پیدا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از هلال احمر گلستان، علیرضا صیاد در رابطه با کوهنوردان گمشده در ارتفاعات منطقه اولنگ گفت: ساعت ۱۶ و ۴۵ دقیقه روز جمعه بااطلاع رسانی به مرکز فوریتهای هلالاحمر از مفقودی ۳۵ نفر در منطقه کوه قاسم خان ارتفاعات اولنگ باخبر شدیم و بلافاصله نیروهای هلالاحمر برای امدادرسانی به منطقه اعزام شدند.
وی افزود: در ساعت ۱۹ و ۴۰ دقیقه ۳۵ کوهنورد مفقودشده پیدا و بعد از امدادرسانی به منطقه امن منتقل شدند.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر گلستان از شرکت ۶ نجات گر و یک پرسنل در این عملیات خبر داد و گفت: یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی کمک دار سبک تجهیزات بهکاررفته در این عملیات است.
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