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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۲۵

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان:

۳۵ کوهنورد مفقودشده ارتفاعات رامیان پیدا شدند

۳۵ کوهنورد مفقودشده ارتفاعات رامیان پیدا شدند

گرگان- معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان از پیدا شدن ۳۵ کوهنورد مفقودشده در ارتفاعات اولنگ شهرستان رامیان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از هلال احمر گلستان، علیرضا صیاد در رابطه با کوهنوردان گمشده در ارتفاعات منطقه اولنگ گفت: ساعت ۱۶ و ۴۵ دقیقه روز جمعه بااطلاع رسانی به مرکز فوریت‌های هلال‌احمر از مفقودی ۳۵ نفر در منطقه کوه قاسم خان ارتفاعات اولنگ باخبر شدیم و بلافاصله نیروهای هلال‌احمر برای امدادرسانی به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: در ساعت ۱۹ و ۴۰ دقیقه ۳۵ کوهنورد مفقودشده پیدا و بعد از امدادرسانی به منطقه امن منتقل شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان از شرکت ۶ نجات گر و یک پرسنل در این عملیات خبر داد و گفت: یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی کمک دار سبک تجهیزات به‌کاررفته در این عملیات است.

کد مطلب 3882575

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