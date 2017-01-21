بررسی وحل مشکلات چهار طرح و واحد صنعتی کردستان در دولت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن وتجارت کردستان، مشکلات مشکلات چهار پروژه صنعتی عمده کردستان از نزدیک و رودررو در جلسه ای با حضور قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار کردستان، رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان و جمعی از سرمایه گذاران بررسی و در دستور کار قرار گرفت.

به گفته دره وزمی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان، مشکل شرکت «اسب آهنین آریا» در مورد دریافت ادامه دو و یک دهم میلیارد تومان تسهیلات بود که قرار شد کار آزادسازی و دریافت تسهیلات آن واحد از سوی بانک عامل که بانک صنعت و معدن است، انجام گیرد.

وی گفت: این پروژه برای تولید کامیونت در بیجار احداث‌شده و قرار است با سه ونیم میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ریالی و ۹۰۰ هزار یورو سرمایه‌گذاری ارزی به بهره‌برداری برسد.

دولت امیدوار است با حل مشکل دریافت ادامه تسهیلات این واحد، این پروژه حداکثر تا سال آینده به بهره‌برداری برسد.

پروژه آبانگان لوله بسپار نیز برای ماشین‌آلات خارجی و تجهیزات این پروژه درخواست ۲۰ میلیون یورو تسهیلات ارزی کرده است که دولت با ۱۰ میلیون یورو موافقت کرده است

در جریان این نشست موافقت شد که دولت مستندات این شرکت را دوباره دریافت و ازنو بازبینی کند وبه درخواست شرکت و سرمایه‌گذاران با نظر مساعدتری برخورد کند.

پروژه آبانگان لوله که در شهرک صنعتی دهگلان در دست اجراست قرار است درآن لوله‌های «او. پی. وی. سی» با سایز تا ۸۰۰ میلی‌متر برای انتقال آب سدها تولید شود.

این طرح درزمان بهره‌برداری می‌تواند برای ۱۵۰ نفر شغل ایجاد کند، ساختمان این پروژه ایجادشده و پروژه از ۵۰ درصد پیشرفت برخوردار است و منابع تأمین تسهیلات این پروژه هم صندوق توسعه ملی است.

به گفته دره وزمی، پروژه سوم، «راژان پلاستیک» یک سرمایه‌گذاری صنعتی در سقز است که می‌تواند به تولید فیلم چندلایه از صنایع پایین‌دستی پتروشیمی بپردازد.

این پروژه نیزبه ۵۰ میلیاردریال سرمایه‌گذاری ریالی و ۴ میلیون یورو سرمایه‌گذاری ارزی نیاز دارد و از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار بوده ودولت امیدوار است با بهره‌برداری از این پروژه زمینه ایجاد ۷۰ شغل را در سقز فراهم کند.

در این نشست همچنین مشکلات گمرکی وتعزیراتی شرکت خورشید زریوار کردستان مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شد.