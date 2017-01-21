رسول منعم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت هیئت‌های ورزشی استان‌همدان اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۴۵۰ هیئت ورزشی در همدان و شهرستان‌های استان فعالیت می‌کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان‌همدان گفت: ۷ هیئت ورزشی استان‌همدان در بین هیئت‌های ورزشی برتر کشور قرار گرفتند.

وی افزود: ۱۷ مجمع انتخاباتی و سالیانه باهدف ساماندهی هیئت‌های ورزشی استان و با حضور روسای فدراسیون‌های ورزشی از ابتدای سال تاکنون در همدان برگزارشده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان‌همدان با اشاره به موفقیت ورزش استان در میادین بین‌المللی گفت: عضویت ۵ نفر از قهرمانان، یک داور و یک مربی استان در لیست کاروان اعزامی به المپیک و پارالمپیک ۲۰۱۶ برزیل ازجمله افتخارات ورزش استان در این عرصه است.

منعم خاطرنشان کرد: در بخش ورزش بانوان نیز رویکرد اداره کل ورزش و جوانان استان‌همدان توسعه ورزش قهرمانی در بین بانوان و در اختیار قرار دادن امکانات لازم برای پیشرفت هرچه بهتر ورزش است.

وی با اشاره به تشکیل کمیته حمایت از مستعدین حضور در مسابقات آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا و المپیک ۲۰۲۰ توکیو بیان کرد: امیدواریم با اجرای موفق این طرح گامی مؤثر در حمایت از قهرمانان برداریم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان‌همدان عنوان کرد: اجرای این طرح گامی مؤثر در شناسایی و شکوفایی قهرمانان خواهد بود.

منعم با اشاره به برنامه‌های آینده اداره کل ورزش و جوانان استان گفت: توجه به شناسایی استعدادها و توانمندی‌های استان، سازمان‌دهی هیئت‌های ورزشی، اولویت‌بندی به این هیئت‌ها، توجه به نخبه‌های ورزشی به‌منظور کسب موفقیت‌های بیشتر ورزشی برنامه‌های فراملی و ملی و توجه به حضور قهرمانان در المپیک آینده‌ برزیل ازجمله اولویت‌های این اداره کل است.