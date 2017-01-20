گزارش خبرنگار مهر، نورالدین نوریزدان در خصوص وضعیت آبرسانی شهر کوهدشت اظهار داشت: کاهش نزولات آسمانی در سال های اخیر آبرسانی به شهر کوهدشت را در مقاطعی از سال دچار بحران کرد به طوری که سطح آب برخی از چاههای افت کرده و دیواره آن ریزش کرد.

وی اضافه کرد: یکی از برنامه های تامین آب میان مدت شهر کوهدشت از شش حلقه چاه در منطقه «ضرونی» بوده که به مقدار ۱۸۰ لیتر بر ثانیه با خط انتقالی به طول ۵.۱۴ کیلومتر است.

معاون شرکت آب و فاضلاب لرستان ادامه داد: عملیات اجرایی تامین آب کوهدشت از چاههای «ضرونی» با هزینه ای بالغ بر ۶۵ میلیارد ریال به زودی شروع خواهد شد.

نوریزدان بیان داشت: آب شهر کوهدشت با جمعیت ۱۰۰ هزار نفر از طریق ۲۰ حلقه چاه تامین می شود.

افت شدید منابع آبی در شهرستان کوهدشت طی سال‌های اخیر نمود خود را در خودسوزی دشت هاو فرونشست زمین داده نشان داده و این در حالی است که مشکل آب شرب و کشاورزی در کوهدشت به‌عنوان سومین شهرستان پرجمعیت لرستان تنها به روستاها محدود نشده تا شهرهای کوهدشت نیز درگیر بی‌آبی شوند.



کم‌آبی در کوهدشت از مرز بحران عبور کرده و با خشک شدن رودخانه‌ها، چشمه‌ها و حتی چاه‌های آب دشت کوهدشت دیگر رمقی برای اراضی و باغات کشاورزی باقی نمانده است.