گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا کرموند امروز در سخنانی اظهار داشت: آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عملیات ساختمانی مرحله اول تصفیه خانه فاضلاب شهر کوهدشت به چاپ رسیده که طی مراحل قانونی عملیات اجرایی آن به زودی شروع خواهد شد.

وی در خصوص وضعیت شبکه جمع آوری فاضلاب شهر کوهدشت گفت: شهر کوهدشت دارای هفت هزار و ۴۰۰ انشعاب فاضلاب و ۶۵ کیلومتر شبکه جمع آوری است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب لرستان ادامه داد: زمین احداث تصفیه خانه فاضلاب کوهدشت تملک و حصار کشی شده است.

کرموند در مورد اعتبار احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر کوهدشت گفت: برآورد اعتبار مورد نیاز برای احداث کل تصفیه خانه فاضلاب شهر کوهدشت ۳۵۰ میلیارد ریال بوده که هزینه عملیات ساختمانی مرحله اول آن ۸۰ میلیارد ریال است.

وی گفت: جمعیت افق طرح تصفیه خانه فاضلاب شهر کوهدشت سال ۱۴۲۰ برای ۱۴۲ هزار نفر پیش بینی شده است.