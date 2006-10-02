جريانهاي جديد شعري ما را از عرفان دور كرد / شعر امروز از حضور مدرنيسم به شكل ناقص رنج مي برد

اين شاعر معاصر در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : عرفان ما بيشتر جنبه خصوصي پيدا كرده و شايد بيشتر مخصوص خواص بوده تا عوام ؛ در دهه هاي اخير جامعه هم ديده نمي شود و جوانان نتوانسته اند با آن انس و الفت داشته باشند .

دكتر هادي منوري تصريح كرد : انسانها نسبت به عرفان كشش داخلي و ذاتي دارند و وقتي كه عرفان اسلامي در جامعه وجود نداشته باشد ، طبيعتا عرفان غير اسلامي وارد خواهد شد ؛ مانند عرفان سرخپوستي و ... كه تمام اين مسائل به اين دليل است كه ما نتوانسته ايم عرفان اسلامي جامعه خود را نشان بدهيم و در اين زمينه كار كنيم و در نتيجه ، افراد به سمت آنها و كساني كه فعاليت هايي در اين زمينه دارند كشيده خواهند شد .

وي ياد آور شد : به عقيده من جريان هاي جديد شعري باعث دور شدن عرفان از شعر شده اند ، ذات مدرنيسم و مسائلي اين چنيني تقابلي با بحث هاي ديني ندارند وچون عرفان جزء مقولات ديني است قاعدتا نبايد از اين فضا دور شود ، اما حاكم بودن فضاي مدرنيسم به شكل ناقص در جامعه باعث دور شدن عرفان از اشعار شاعران امروز است .

اين شاعر راهكارهاي ايجاد عرفان اسلامي در جامعه را شناخت ، خلوص و سواد شاعران دانست و افزود : هر چه خلوص شاعران و تعهد و گوشه نشيني در آنها كمتر باشد از عرفان هم دور مي شوند و امروزمتاسفانه شعر ما گريبان گير اين مسائل است .

دكتر هادي منوري خاطرنشان كرد : اگر بخواهيم عرفان در جامعه ما پديد آيد بايد در ابتدا شاعران ما نسبت به عرفان آگاهي داشته باشند و بعد اين آگاهي در زندگي شان حضور پيدا كرده و در نتيجه در اشعار و جامعه رسوخ پيدا كند .