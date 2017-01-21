افزایش حقابه کشاورزی شهرستان ملارد ضروری است

احمد امینی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت های بالقوه و ویژه شهرستان ملارد در حوزه زراعی، کشاورزی و باغداری اظهار داشت:بدون تردید بهره وری شایسته و حداکثری از این توانمندی، مستلزم تأمین آب مورد نیاز خواهد بود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان ملارد عنوان کرد:این نیاز در مقاطع و فصول گرم سال بیش از پیش احساس می شود و با عنایت به وسعت منطقه ای و تکثر اراضی زراعی و باغی در این منطقه، می طلبد با اتخاذ تدابیری ویژه، شرایطی فراهم شده تا با اتکا به آن، حقابه مورد نیاز غربی ترین شهرستان استان تهران افزایش یابد.

وی افزود:در حال حاضر، آب مورد نیاز کشاورزی در شهرستان های غربی استان تهران همچون ملارد، شهریار و رباط کریم به واسطه کانال اف سی پنج تأمین می شود.

امینی گفت:در سال ۹۳ وضعیت به شدت بحرانی بود و در سال گذشته توفیقاتی در خصوص تأمین آب حاصل شد، اما همچنان نیاز فعلی شهرستان ملارد فراتر از حجم آبی است که به عنوان حقابه منطقه مذکور تخصیص داده می شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان ملارد عنوان کرد:بحران کم آبی و نیاز پایتخت به آب، باعث شده تا حقابه شهرستان های غربی استان تهران همچون ملارد کاهش یابد، اما نباید از نظر دور داشت که بخش قابل توجهی از زارعان و باغداران ملاردی، از طریق فعالیت های زراعی و کشاورزی امرار معاش می کنند و هر گونه نارسایی ها در روند تزریق و تخصیص آب، نیازِ روزمره و معیشت فعالان این عرصه را با موانعی جدی مواجه خواهد ساخت.

وی افزود:امیدواریم در تابستان آینده، تدابیر و تمهیداتی اتخاذ شود تا آب مورد نیاز کشاورزان و زارعان شهرستان ملارد به نحو مطلوب تری تأمین شود که بدون تردید با حصول این امر، بخش قابل توجهی از دغدغه های فعالان حوزه کشاورزی مرتفع خواهد شد.

امینی یادآور شد:توسعه کشاورزی و باغداری، نقش بسزایی در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ایفا می کند و در چنین بستر و شرایطی می طلبد به شهرستان هایی همچون ملارد که از حیث توانمندی زراعی و باغداری مستعد است، نگاه ویژه تری لحاظ شود.