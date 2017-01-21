روایت اسفبار سلامت مردم در سال۸۹/جسد را گروگان می گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی نوبخت حقیقی در بیست و چهارمین مجمع عمومی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، اظهارداشت: سال ۸۹ را نمی توان فراموش کرد که وضعیت رسیدگی به سلامت مردم در چه شرایطی قرار داشت.

وی افزود: بی مسئولیتی بعضی از مدیران بیمارستان ها در آن سال باعث می شد به مردم بگویند که باید وسایل مورد نیاز را خودت تهیه کنی و خجالت نمی کشیدند.

نوبخت ادامه داد: چنین وضعیتی باعث شد تا چند رئیس دانشگاه و بیمارستان استعفا بدهند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از اینکه جسد مردم را بابت هزینه های بیمارستانی گروگان می گرفتند، افزود: در حال حاضر هر دو مقوله، ضد ارزش تلقی می شود.

وی خطاب به جامعه پزشکی حاضر در مجمع، گفت: شک نکنید اگر روند قبلی ادامه داشت، به عذاب الیم گرفتار می شدیم.

نوبخت با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت، تاکید کرد: انتظار همگان این است که هر گونه عامل ایضایی از سر راه طرح برداشته شود.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اهمیت اجرای طرح تحول سلامت، تصریح کرد: تردیدی نداریم که باید صرفه جویی مالی در اجرای طرح صورت بگیرد. از همین رو، چند اصلاحیه در برنامه ششم انجام داده ایم و بستر سازی برای ادامه اجرای طرح فراهم آمده است.

وی گفت: صرفه جویی مالی از طریق نظام ارجاع و تعیین فارماکوپه دارویی، امکان پذیر است.