به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسین مصلح صبح شنبه در جمع مردم شهر خورموج اظهار داشت: وقتی به قبل از انقلاب نگاه می‌کنیم خیلی دچار مشکل بودیم ولی الان به برکت انقلاب اسلامی اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی افزود: در حوزه زیرساخت‌ها در شهرها و روستاها نیز در بخش آب، راه، گاز، برق گام های خوبی برداشته شده است که باید قدردان باشیم.

مصلح بیان کرد: بهمن ماه سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری پیامبر گونه رهبر کبیر انقلاب اسلامی بوده است.

وی گفت: خیلی ها باور نمی کردند که با یک بیانیه، اطلاعیه، مشت و فریادهای الله اکبر در مقابل نظامهای غربی وشرقی که حمامی نظام ستم شاهی بودند پیروز شد.

مصلح ادامه داد: ملت قهرمان ایران اسلامی به برکت ایمان، فداکاری، شهامت و همراهی آنها با امام امت پیروز شدند و خیلی‌ها برای ساقت کردن این نظام خواب دیده بودند.

وی با اشاره به اینکه ایمان، وحدت و تبعیت از رهبری باید در تداوم انقلاب نقش آفرینی کند، یادآور شد: مردم در جشن های پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مشارکت داشته باشند.

مصلح همچنین بر ضرورت انعکاس خدمات و فعالیت های صورت گرفته در سطح شهرستان توسط مسئولین به مردم تاکید کرد.